El entonces presidente chileno Ricardo Lagos dio un discurso durante la ceremonia de promulgación de la nueva ley de matrimonio civil, en el interior del palacio presidencial de La Moneda, en Santiago, Chile, el 7 de mayo de 2004. (VICTOR ROJAS / AFP)
Agencia EFE
Agencia EFE

Efemérides del 18 de noviembre: ¿Qué pasó en el mundo un día como hoy?
El de 2004, entra en vigor en Chile la Ley del Matrimonio Civil que legaliza el divorcio.

OTRAS EFEMÉRIDES

1823.- El Congreso peruano nombra al general José Bernardo de Tagle primer presidente constitucional de la República del Perú.

1824.- Se crea el Distrito Federal de México como capital de la República, con sede en la Ciudad de México.

1903.- Se firma el Tratado de Hay-Bunau-Varilla, por el que Estados Unidos obtiene de Panamá el control en uso exclusivo de la zona del Canal.

1928.- Walt Disney estrena ‘Steamboat Willie’, primera película sonora de dibujos animados con Mickey Mouse de protagonista.

1959.- Se estrena en Nueva YorkBen-Hur’, película dirigida por William Wyler.

1976.- Las Cortes españolas aprueban la Ley de la Reforma Política que abrió el camino a la democracia tras la dictadura de Francisco Franco.

1978.- Tragedia de Jonestown: más de 900 seguidores estadounidenses de la secta Templo del Pueblo se suicidan en Guyana.

1987.- El informe del Congreso estadounidense sobre el ‘Irangate’ responsabiliza al presidente Ronald Reagan pero descarta la base legal para procesarle.

1994.- El Parlamento de Finlandia ratifica la adhesión del país a la Unión Europea.

1995.- El Vaticano considera irrevocable la negativa al acceso de la mujer a la ordenación sacerdotal, según una declaración aprobada por Juan Pablo II.

1996.- La argentina Gabriela Sabatini se despide definitivamente del tenis profesional en el Madison Square Garden de Nueva York.

2004.- Rusia ratifica el Protocolo de Kioto.

2013.- Palestina participa por primera vez en su historia en una votación en la Asamblea General de Naciones Unidas.

2019.- Estados Unidos deja de considerar ilegales los asentamientos israelíes en Cisjordania.

NACIMIENTOS

1882.- Jacques Maritain, filósofo francés.

1901.- George Horace Gallup, estadístico estadounidense.

1907.- Compay Segundo, cantante y compositor cubano.

1917.- Pedro Infante, cantante y actor mexicano.

1923.- Alan Shepard, astronauta estadounidense.

1939.- Margaret Atwood, escritora canadiense.

1943.- Daniel Rabinovich, humorista argentino, integrante de Les Luthiers.

1968.- Owen Wilson, actor estadounidense.

DEFUNCIONES

1922.- Marcel Proust, escritor francés.

1941.- Walter Nernst, Nobel de Química y padre de la tercera ley de la Termodinámica.

1952.- Paul Elouard, poeta francés.

1962 - Niels Bohr, físico danés, Premio Nobel 1922.

1976.- Man Ray, artista y fotógrafo surrealista estadounidense.

1982.- Heinar Kippardt, dramaturgo alemán.

1987.- Jacques Anquetil, ciclista francés.

2017.- Malcolm Young, guitarrista escocés.

2021.- Mick Rock, fotógrafo británico.

