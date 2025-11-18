En un 19 de noviembre, pero de 1493, Cristobal Colón desembarca en la isla de Borinquen, a la que llamó San Juan Bautista, hoy San Juan de Puerto Rico.
OTRAS EFEMÉRIDES
1819.- El Museo del Prado de Madrid abre sus puertas por primera vez con tan solo 311 obras expuestas.
Newsletter Vuelta al Mundo
MIRA AQUÍ: De organización criminal a amenaza global: las consecuencias de que EE. UU. declare terrorista al Cártel de los Soles
1859.- Comienza la guerra de África entre tropas españolas y marroquíes.
1931.- Adolf Windaus, investigador de Gottingen, hace público que ha sido posible la fabricación, mediante radiaciones, de la vitamina D1 en forma de cristales puros.
1933.- España celebra elecciones generales, las primeras en su historia de sufragio universal.
1984.- Varias explosiones de gas licuado de petróleo en las instalaciones de la empresa de Petróleo Mexicano (Pemex) en la ciudad de México causan más de 450 muertos y unos 4.000 heridos.
1990.- La OTAN y el Pacto de Varsovia suscriben la declaración que pone fin a la Guerra Fría.
1995.- Victoria del candidato socialdemócrata, el ex comunista Aleksander Kwasniewski, en las presidenciales de Polonia frente al presidente saliente, Lech Walesa.
2001.- El periodista español Julio Fuentes, del diario “El Mundo”, otros tres colegas occidentales y uno afgano, son asesinados entre Jalalabad y Kabul (Afganistán).
2006.- Sale al mercado la consola de videojuegos Wii de Nintendo.
2007.- La reina Isabel II de Inglaterra y el príncipe Felipe de Edimburgo celebran sus Bodas de Diamante en una ceremonia oficiada en la Abadía de Westminster.
2013.- La escritora mexicana Elena Poniatowska gana el Premio Cervantes.
2016.- Finaliza la cumbre del clima de Marrakech (COP22). Se firma el documento para poner en marcha el Acuerdo de París.
2023.- El ultraderechista Javier Milei gana la presidencia de Argentina.
2024. Estados Unidos reconoce a Edmundo González Urrutia como presidente electo de Venezuela.
MÁS INFORMACIÓN: Cómo Ucrania intentó capturar un avión ruso MiG-31K con el misil hipersónico Kinzhal y dirigirlo a una base de la OTAN
NACIMIENTOS
1912.- George Emil Palade, biólogo estadounidense, premio Nobel de Medicina 1974.
1913.- Ataúlfo Argenta, director de orquesta español.
1917.- Indira Gandhi, política india.
1933.- Larry King, periodista y escritor estadounidense.
1938.- Ted Turner, empresario estadounidense.
1942.- Calvin Klein, diseñador estadounidense.
1954.- Abdel Fatah Al Sisi, político egipcio.
1961.- Meg Ryan, actriz norteamericana.
1962.- Jodie Foster, actriz estadounidense.
1976.- Jack Dorsey, empresario estadounidense, cofundador de Twitter.
1999.- Yevguéniya Medvédeva, patinadora rusa.
DEFUNCIONES
1828.- Franz Schubert, pianista y compositor austriaco.
1963.- Carmen Amaya, bailaora española.
1988.- Cristina Onassis, multimillonaria griega.
2005.- Irineu Segarra, religioso y músico español.
TAMBIÉN VER: ¿Por qué Trump abre la puerta a negociar con Maduro en pleno despliegue del USS Gerald R. Ford en el Caribe?
2006.- Francis Girod, cineasta francés.
2013.- Frederick Sanger, bioquímico británico, ‘padre de la genómica’.
2017.- Jana Novotna, tenista checa.
VIDEO RECOMENDADO
TE PUEDE INTERESAR
- Exvicepresidente Glas se enfrenta a trato inhumano en nueva cárcel de Noboa, según abogada
- Justicia de Argentina ordena decomiso de bienes de Cristina Kirchner en causa ‘Vialidad’
- Casa Blanca rechazó oferta de Nicolás Maduro de dimitir tras un plazo de dos años, según NYT
- Trump recibirá el miércoles la ley que obliga a hacer públicos los archivos de Epstein
- Senado de EE.UU. aprueba ley para publicar papeles de Epstein y la envía a Trump para su firma
Contenido sugerido
Contenido GEC