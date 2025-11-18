En un 19 de noviembre, pero de 1493, Cristobal Colón desembarca en la isla de Borinquen, a la que llamó San Juan Bautista, hoy San Juan de Puerto Rico.

OTRAS EFEMÉRIDES

1819.- El Museo del Prado de Madrid abre sus puertas por primera vez con tan solo 311 obras expuestas.

Newsletter Vuelta al Mundo Francisco Sanz analiza cómo los eventos internacionales transforman el mundo, cada martes.

1859.- Comienza la guerra de África entre tropas españolas y marroquíes.

1931.- Adolf Windaus, investigador de Gottingen, hace público que ha sido posible la fabricación, mediante radiaciones, de la vitamina D1 en forma de cristales puros.

1933.- España celebra elecciones generales, las primeras en su historia de sufragio universal.

1984.- Varias explosiones de gas licuado de petróleo en las instalaciones de la empresa de Petróleo Mexicano (Pemex) en la ciudad de México causan más de 450 muertos y unos 4.000 heridos.

1990.- La OTAN y el Pacto de Varsovia suscriben la declaración que pone fin a la Guerra Fría.

1995.- Victoria del candidato socialdemócrata, el ex comunista Aleksander Kwasniewski, en las presidenciales de Polonia frente al presidente saliente, Lech Walesa.

2001.- El periodista español Julio Fuentes, del diario “El Mundo”, otros tres colegas occidentales y uno afgano, son asesinados entre Jalalabad y Kabul (Afganistán).

2006.- Sale al mercado la consola de videojuegos Wii de Nintendo.

2007.- La reina Isabel II de Inglaterra y el príncipe Felipe de Edimburgo celebran sus Bodas de Diamante en una ceremonia oficiada en la Abadía de Westminster.

2013.- La escritora mexicana Elena Poniatowska gana el Premio Cervantes.

2016.- Finaliza la cumbre del clima de Marrakech (COP22). Se firma el documento para poner en marcha el Acuerdo de París.

2023.- El ultraderechista Javier Milei gana la presidencia de Argentina.

2024. Estados Unidos reconoce a Edmundo González Urrutia como presidente electo de Venezuela.

NACIMIENTOS

1912.- George Emil Palade, biólogo estadounidense, premio Nobel de Medicina 1974.

1913.- Ataúlfo Argenta, director de orquesta español.

1917.- Indira Gandhi, política india.

1933.- Larry King, periodista y escritor estadounidense.

1938.- Ted Turner, empresario estadounidense.

1942.- Calvin Klein, diseñador estadounidense.

1954.- Abdel Fatah Al Sisi, político egipcio.

1961.- Meg Ryan, actriz norteamericana.

1962.- Jodie Foster, actriz estadounidense.

1976.- Jack Dorsey, empresario estadounidense, cofundador de Twitter.

1999.- Yevguéniya Medvédeva, patinadora rusa.

DEFUNCIONES

1828.- Franz Schubert, pianista y compositor austriaco.

1963.- Carmen Amaya, bailaora española.

1988.- Cristina Onassis, multimillonaria griega.

2005.- Irineu Segarra, religioso y músico español.

2006.- Francis Girod, cineasta francés.

2013.- Frederick Sanger, bioquímico británico, ‘padre de la genómica’.

2017.- Jana Novotna, tenista checa.

VIDEO RECOMENDADO

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, respaldó el domingo 16 de noviembre una votación en la Cámara de Representantes para divulgar más archivos vinculados con el fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein, después de haberse opuesto inicialmente a la medida. (AFP)