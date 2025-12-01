Esta foto de archivo, tomada entre 1943 y 1949, muestra al físico italoestadounidense Enrico Fermi. (HO / THE NATIONAL ARCHIVES / AFP)
Esta foto de archivo, tomada entre 1943 y 1949, muestra al físico italoestadounidense Enrico Fermi. (HO / THE NATIONAL ARCHIVES / AFP)
/ HO
Agencia EFE
Agencia EFE

Escucha la noticia

00:0000:00
Efemérides del 2 de diciembre: ¿Qué pasó en el mundo un día como hoy?
Resumen de la noticia por IA
Efemérides del 2 de diciembre: ¿Qué pasó en el mundo un día como hoy?

Efemérides del 2 de diciembre: ¿Qué pasó en el mundo un día como hoy?

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

El de 1942, el físico italiano Enrico Fermi, premio Nobel de Física 1938, logra la primera reacción nuclear en cadena autosostenida del mundo en el Proyecto Manhattan, utilizando el primer reactor nuclear, llamado Chicago Pile-1 (CP-1).

OTRAS EFEMÉRIDES

1804.- Napoleón Bonaparte es consagrado emperador por el papa Pío VII, en la catedral de París.

Newsletter Vuelta al Mundo

Francisco Sanz
MIRA AQUÍ: Resultados elecciones Honduras 2025 EN VIVO | Solo 515 votos separan a Nasry Asfura de Salvador Nasralla

1903.- El Congreso español aprueba la ley de descanso dominical.

1942.- El físico italiano Enrico Fermi, premio Nobel de Física 1938, monta la primera pila atómica de uranio.

1949.- Naciones Unidas aprueba el Convenio para la represión de la trata de personas y la explotación ajena. En conmemoración, desde 1985 la Unesco declara el Día Internacional para la Abolición de la Esclavitud.

1954.- El Senado de EE.UU. destituye al senador Mc Carthy, artífice de la “caza de brujas”.

1956.- El navío ‘Granma’ llega a las costas de Cuba con 82 revolucionarios cubanos dispuestos a derrocar al dictador Fulgencio Batista.

1971.- La Federación de Emiratos Árabes Unidos (EAU) se constituyó como un Estado independiente con el nombre oficial de Estado de Emiratos Árabes Unidos.

1975.- El presidente de EE.UU., Gerald Ford, visita China y se entrevista con Mao Tse Tung.

1979.- La embajada de EE.UU. en Libia es asaltada, incendiada y saqueada por manifestantes.

1982.- El doctor De Bries realiza la primera implantación mundial de un corazón artificial permanente en el estado de Utah (EE.UU).

1997.- Se aprueba en Bruselas la nueva estructura militar de la OTAN por los 16 miembros de la Organización.

2015.- Mueren 14 personas y otras 17 resultan heridas en un tiroteo en San Bernardino, California, reivindicado por el Estado Islámico.

2016.- Mercosur suspende a Venezuela como país miembro.

2017.- El papa Francisco finaliza su viaje a Myanmar y Bangladesh, donde pronunció el nombre “rohinyá” de la minoría étnica perseguida.

2019.- La expresidenta de Argentina Cristina Kirchner se sienta en el banquillo de los acusados en su primer juicio por presunta corrupción, a días de jurar como vicepresidenta del país.

MÁS INFORMACIÓN: ¿De qué hablaron Trump y Maduro?: El trasfondo del ultimátum que eleva la presión sobre Venezuela

2021.- Susan Arnold se convierte en la primera mujer nombrada presidenta del Consejo de The Walt Disney Company.

2022.- Embajadas ucranianas en Europa reciben paquetes con sangre y ojos de animales.

2024.- Se activa el nuevo registro de viajeros que deberán hacer agencias de viajes, hoteleras y alquiladoras de vehículo.

NACIMIENTOS

1825.- Pedro II, último emperador de Brasil.

1905.- Osvaldo Pugliese, músico argentino.

1923.- María Callas, soprano estadounidense de origen griego.

1924.- Alexander Haig, militar y político estadounidense.

1944.- Ibrahim Rugova, político de Kosovo.

1946.- Gianni Versace, diseñador italiano.

1968.- Lucy Alexis Liu Yu, actriz estadounidense.

1973.- Mónica Seles, tenista serbia de nacionalidad estadounidense.

.- Jan Ullrich, exciclista alemán.

1981.- Britney Spears, cantante estadounidense.

DEFUNCIONES

1547.- Hernán Cortés, conquistador español.

1987.- Luis Federico Leloir, químico argentino, Premio Nobel 1970.

1993.- Pablo Escobar, narcotraficante colombiano.

2002.- Ivan Illich, filósofo austriaco pionero de la `teología de la liberación`.

2008.- Odetta, cantante afroamericana.

2019.- D.C. Fontana, guionista y escritora de ciencia ficción estadounidense.

TAMBIÉN VER: Los estrategas detrás del cerco a Maduro en Venezuela: ¿Quiénes dirigen la ofensiva naval y diplomática de EE.UU. en el Caribe?

2020.- Valéry Giscard d’Estaing, expresidente francés.

2021.- Arquímedes Rivero, productor de telenovelas cubano.

2023.- Concha Velasco, actriz española.

VIDEO RECOMENDADO

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió este sábado 29 de noviembre que el espacio aéreo sobre y alrededor de Venezuela debe considerarse como completamente cerrado, en el marco de una escalada con el líder chavista Nicolás Maduro. (AFP)
SOBRE EL AUTOR

Agencia EFE es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades. Opera 24 horas al día desde al menos, 180 ciudades de 110 países.

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido sugerido

Contenido GEC