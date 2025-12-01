Efemérides del 2 de diciembre: ¿Qué pasó en el mundo un día como hoy?

El 2 de diciembre de 1942, el físico italiano Enrico Fermi, premio Nobel de Física 1938, logra la primera reacción nuclear en cadena autosostenida del mundo en el Proyecto Manhattan, utilizando el primer reactor nuclear, llamado Chicago Pile-1 (CP-1).

OTRAS EFEMÉRIDES

1804.- Napoleón Bonaparte es consagrado emperador por el papa Pío VII, en la catedral de París.

Newsletter Vuelta al Mundo Francisco Sanz analiza cómo los eventos internacionales transforman el mundo, cada martes.

1903.- El Congreso español aprueba la ley de descanso dominical.

1942.- El físico italiano Enrico Fermi, premio Nobel de Física 1938, monta la primera pila atómica de uranio.

1949.- Naciones Unidas aprueba el Convenio para la represión de la trata de personas y la explotación ajena. En conmemoración, desde 1985 la Unesco declara el Día Internacional para la Abolición de la Esclavitud.

1954.- El Senado de EE.UU. destituye al senador Mc Carthy, artífice de la “caza de brujas”.

1956.- El navío ‘Granma’ llega a las costas de Cuba con 82 revolucionarios cubanos dispuestos a derrocar al dictador Fulgencio Batista.

1971.- La Federación de Emiratos Árabes Unidos (EAU) se constituyó como un Estado independiente con el nombre oficial de Estado de Emiratos Árabes Unidos.

1975.- El presidente de EE.UU., Gerald Ford, visita China y se entrevista con Mao Tse Tung.

1979.- La embajada de EE.UU. en Libia es asaltada, incendiada y saqueada por manifestantes.

1982.- El doctor De Bries realiza la primera implantación mundial de un corazón artificial permanente en el estado de Utah (EE.UU).

1997.- Se aprueba en Bruselas la nueva estructura militar de la OTAN por los 16 miembros de la Organización.

2015.- Mueren 14 personas y otras 17 resultan heridas en un tiroteo en San Bernardino, California, reivindicado por el Estado Islámico.

2016.- Mercosur suspende a Venezuela como país miembro.

2017.- El papa Francisco finaliza su viaje a Myanmar y Bangladesh, donde pronunció el nombre “rohinyá” de la minoría étnica perseguida.

2019.- La expresidenta de Argentina Cristina Kirchner se sienta en el banquillo de los acusados en su primer juicio por presunta corrupción, a días de jurar como vicepresidenta del país.

2021.- Susan Arnold se convierte en la primera mujer nombrada presidenta del Consejo de The Walt Disney Company.

2022.- Embajadas ucranianas en Europa reciben paquetes con sangre y ojos de animales.

2024.- Se activa el nuevo registro de viajeros que deberán hacer agencias de viajes, hoteleras y alquiladoras de vehículo.

NACIMIENTOS

1825.- Pedro II, último emperador de Brasil.

1905.- Osvaldo Pugliese, músico argentino.

1923.- María Callas, soprano estadounidense de origen griego.

1924.- Alexander Haig, militar y político estadounidense.

1944.- Ibrahim Rugova, político de Kosovo.

1946.- Gianni Versace, diseñador italiano.

1968.- Lucy Alexis Liu Yu, actriz estadounidense.

1973.- Mónica Seles, tenista serbia de nacionalidad estadounidense.

.- Jan Ullrich, exciclista alemán.

1981.- Britney Spears, cantante estadounidense.

DEFUNCIONES

1547.- Hernán Cortés, conquistador español.

1987.- Luis Federico Leloir, químico argentino, Premio Nobel 1970.

1993.- Pablo Escobar, narcotraficante colombiano.

2002.- Ivan Illich, filósofo austriaco pionero de la `teología de la liberación`.

2008.- Odetta, cantante afroamericana.

2019.- D.C. Fontana, guionista y escritora de ciencia ficción estadounidense.

2020.- Valéry Giscard d’Estaing, expresidente francés.

2021.- Arquímedes Rivero, productor de telenovelas cubano.

2023.- Concha Velasco, actriz española.

VIDEO RECOMENDADO

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió este sábado 29 de noviembre que el espacio aéreo sobre y alrededor de Venezuela debe considerarse como completamente cerrado, en el marco de una escalada con el líder chavista Nicolás Maduro. (AFP)