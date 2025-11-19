Efemérides del 20 de noviembre: ¿Qué pasó en el mundo un día como hoy?

En un 20 de noviembre, pero de 1989, la Asamblea General de Naciones Unidas aprueba la Convención sobre los Derechos del Niño, que incluyen la no discriminación, el interés superior del niño, el derecho a la vida, la supervivencia y el desarrollo, así como la libre opinión y participación infantil. Ha sido ratificada por 196 países.

OTRAS EFEMÉRIDES

1789.- Nueva Jersey se convierte en el primer estado de Estados Unidos que ratifica la Constitución.

1815.- Las potencias europeas extienden a favor de Suiza un documento en el que garantizan su perenne neutralidad e inviolabilidad.

1945.- Comienza el proceso de Nuremberg contra ocho organizaciones hitlerianas y 24 dirigentes nazis acusados de crímenes de guerra.

1947.- La princesa Isabel de Inglaterra contrae matrimonio con el príncipe Felipe Mounbatten.

1959.- La Asamblea General de Naciones Unidas aprueba la Convención sobre los Derechos del Niño.

1975.- Muere el dictador Francisco Franco, jefe del Estado español desde 1939.

1984.- Comienza a publicarse en Japón el manga Dragon Ball.

1985.- Microsoft saca al mercado la versión 1.0 de Windows, la primera del sistema operativo más popular.

1992.- Un incendio causa graves daños en el castillo de Windsor (Inglaterra).

1994.- El gobierno de Angola y los rebeldes de la UNITA firman el Protocolo de Lusaka, acabando con 19 años de guerra civil.

1995.- La BBC emite en el Reino Unido una histórica entrevista con Diana de Gales en la que la princesa habla de los problemas en su matrimonio y sus conflictos personales.

1998.- Es puesto en órbita el primer módulo de la Estación Espacial Internacional.

2007.- Las revistas “Science” y “Cell” publican que dos grupos de investigación independientes han conseguido producir células madre a partir de fibroblastos humanos.

2017.- Amsterdam es elegida para acoger la Agencia Europea de Medicamentos.

2019.- El príncipe Andrés de Inglaterra anuncia que abandona sus “funciones públicas”, tras verse involucrado en un escándalo por sus vínculos con el fallecido magnate Jeffrey Epstein, acusado de tráfico sexual de menores.

2022.- La COP27 finaliza con un histórico fondo para pagar daños climáticos y con críticas por la falta de ambición.

2023.- La cantante colombiana Shakira acepta siete millones de multa para evitar la prisión tras admitir el fraude fiscal en España.

NACIMIENTOS

1889.- Edwin Powell Hubble, astrónomo estadounidense.

1912.- Otto de Habsburgo-Lorena, archiduque de Austria.

1923.- Nadine Gordimer, escritora sudafricana, Premio Nobel 1991.

1925.- Robert F. Kennedy, político estadounidense.

.- Maya Plisetskaya, bailarina y coreógrafa española de origen ruso.

1934.- Francisco Ibáñez Gorostidi, Paco Ibáñez, cantautor y poeta español.

1942.- Joe Biden, político estadounidense.

1956.- Bo Derek, actriz norteamericana.

1978.- Fran Perea, actor y cantante español.

DEFUNCIONES

1894.- Antón Rubinstein, pianista y compositor ruso.

1910.- Leon Tolstoi, escritor ruso.

1978.- Giorgio Chirico, pintor italiano.

1999.- Amintore Fanfani, político italiano.

2014.- Cayetana Fitz-James Stuart, duquesa de Alba, aristócrata española.

2022.- Hebe de Bonafini, argentina, presidenta de la asociación Madres de Plaza de Mayo.

2024.- John Prescott, político británico.

