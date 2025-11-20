Efemérides del 21 de noviembre: ¿Qué pasó en el mundo un día como hoy?

En un 21 de septiembre, pero de 1995, se firma el Acuerdo de Dayton (EE.UU.) para los Balcanes: Los presidentes de Serbia, Slobodan Milosevic; Croacia, Franjo Tudjman, y Bosnia, Alia Izetbegovic, firman un “acuerdo marco” de paz que pone fin a una guerra de cuatro años.

OTRAS EFEMÉRIDES

1877.- Thomas Edison anuncia en Nueva York la creación del fonógrafo.

Newsletter Vuelta al Mundo Francisco Sanz analiza cómo los eventos internacionales transforman el mundo, cada martes.

MIRA AQUÍ: Qué implica la autorización de Trump a los planes de la CIA para una operación encubierta en Venezuela

1905.- Albert Einstein publica en la revista Annalen der Physik su artículo científico “La inercia de un cuerpo, ¿depende de su contenido energético?“, donde revela la relación entre la energía y la masa de un cuerpo.

1916.- Hundimiento del Britannic, buque hermano del Titanic, tras una explosión cuando navegaba por el mar Egeo.

1920.- Guerra de Independencia Irlandesa: tropas británicas abren fuego contra el público y los futbolistas en el estadio dublinés de Croke Park y causan 14 muertos. Este echo se conoce como el primer “Domingo Sangriento”.

1969.- Activado el primer enlace de ARPANET, antecesora de la red internet, realizado entre las universidades de California y Stanford, en Estados Unidos.

1974.- Atentan con explosivos en un pub de Birmingham (Inglaterra) en el que mueren 21 personas. Los llamados ‘Seis de Birmingham’ son condenados a cadena perpetua y en 1991 la justicia reconoce su inocencia.

1990.- Los 34 países europeos que componen la Comisión de Seguridad y Cooperación en Europa (CSCE), salvo Albania, junto a Estados Unidos y Canadá, suscriben la Carta de París, que pone fin a la guerra fría.

2000.- La Fábrica Nacional de Moneda y Timbre de España imprime los últimos billetes en pesetas.

2003.- La ONU deja de gestionar en Irak el programa “Petróleo por Alimentos”, que permitió repartir durante siete años raciones para alimentar a 27 millones de iraquíes.

2006.- Asesinado en Beirut (Líbano) el ministro de Industria Pierre Gemayel.

2010.- La escritora Soledad Puértolas ingresa en la Real Academia de la Lengua.

2012.- Mario Vargas Llosa recibe en México el I Premio Carlos Fuentes a la creación literaria en español.

2017.- Dimite Robert Mugabe como jefe de Estado de Zimbabue tras 37 años en el poder.

2024.- La Policía Federal brasileña acusa formalmente al expresidente Jair Bolsonaro, a dos generales y a 34 personas más de intento de golpe de estado contra el actual mandatario Lula da Silva.

NACIMIENTOS

1694.- Francois Marie Arouet, Voltaire, filósofo francés.

1898.- René Magritte, pintor belga.

1922.- María Casares, actriz española.

1924.- Christopher Tolkien, escritor británico.

1941.- Julio Anguita, político español.

1946.- Emma Cohen, actriz española.

1965.- Björk, cantante, compositora y actriz islandesa.

1973.- Inés Sastre, modelo y actriz española.

DEFUNCIONES

1874.- Mariano Fortuny, pintor español.

1916.- Francisco José I, emperador de Austria-Hungría.

1995.- Rafael Farina, cantaor de flamenco.

2000.- Ernest Lluch, ex ministro socialista español, asesinado por ETA en Barcelona.

2007.- Fernando Fernán Gómez, actor, escritor y cineasta español.

2017.- David Cassidy, actor y cantante estadounidense.

2022.- Wilko Johnson, músico inglés.

VIDEO RECOMENDADO

Israel mató, durante la oleada de bombardeos de este miércoles 19 de noviembre, a 32 gazatíes -entre ellos 12 niños- e hirió a otros 88, según los datos difundidos este jueves por el Ministerio de Sanidad de la Franja de Gaza. (EFE)