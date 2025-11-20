Escucha la noticia
Efemérides del 21 de noviembre: ¿Qué pasó en el mundo un día como hoy?Resumen generado por Inteligencia Artificial
Accede a esta función exclusiva
Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.
En un 21 de septiembre, pero de 1995, se firma el Acuerdo de Dayton (EE.UU.) para los Balcanes: Los presidentes de Serbia, Slobodan Milosevic; Croacia, Franjo Tudjman, y Bosnia, Alia Izetbegovic, firman un “acuerdo marco” de paz que pone fin a una guerra de cuatro años.
OTRAS EFEMÉRIDES
1877.- Thomas Edison anuncia en Nueva York la creación del fonógrafo.
Newsletter Vuelta al Mundo
MIRA AQUÍ: Qué implica la autorización de Trump a los planes de la CIA para una operación encubierta en Venezuela
1905.- Albert Einstein publica en la revista Annalen der Physik su artículo científico “La inercia de un cuerpo, ¿depende de su contenido energético?“, donde revela la relación entre la energía y la masa de un cuerpo.
1916.- Hundimiento del Britannic, buque hermano del Titanic, tras una explosión cuando navegaba por el mar Egeo.
1920.- Guerra de Independencia Irlandesa: tropas británicas abren fuego contra el público y los futbolistas en el estadio dublinés de Croke Park y causan 14 muertos. Este echo se conoce como el primer “Domingo Sangriento”.
1969.- Activado el primer enlace de ARPANET, antecesora de la red internet, realizado entre las universidades de California y Stanford, en Estados Unidos.
1974.- Atentan con explosivos en un pub de Birmingham (Inglaterra) en el que mueren 21 personas. Los llamados ‘Seis de Birmingham’ son condenados a cadena perpetua y en 1991 la justicia reconoce su inocencia.
1990.- Los 34 países europeos que componen la Comisión de Seguridad y Cooperación en Europa (CSCE), salvo Albania, junto a Estados Unidos y Canadá, suscriben la Carta de París, que pone fin a la guerra fría.
2000.- La Fábrica Nacional de Moneda y Timbre de España imprime los últimos billetes en pesetas.
2003.- La ONU deja de gestionar en Irak el programa “Petróleo por Alimentos”, que permitió repartir durante siete años raciones para alimentar a 27 millones de iraquíes.
2006.- Asesinado en Beirut (Líbano) el ministro de Industria Pierre Gemayel.
2010.- La escritora Soledad Puértolas ingresa en la Real Academia de la Lengua.
2012.- Mario Vargas Llosa recibe en México el I Premio Carlos Fuentes a la creación literaria en español.
2017.- Dimite Robert Mugabe como jefe de Estado de Zimbabue tras 37 años en el poder.
MÁS INFORMACIÓN: Cómo Ucrania intentó capturar un avión ruso MiG-31K con el misil hipersónico Kinzhal y dirigirlo a una base de la OTAN
2024.- La Policía Federal brasileña acusa formalmente al expresidente Jair Bolsonaro, a dos generales y a 34 personas más de intento de golpe de estado contra el actual mandatario Lula da Silva.
NACIMIENTOS
1694.- Francois Marie Arouet, Voltaire, filósofo francés.
1898.- René Magritte, pintor belga.
1922.- María Casares, actriz española.
1924.- Christopher Tolkien, escritor británico.
1941.- Julio Anguita, político español.
1946.- Emma Cohen, actriz española.
1965.- Björk, cantante, compositora y actriz islandesa.
1973.- Inés Sastre, modelo y actriz española.
DEFUNCIONES
1874.- Mariano Fortuny, pintor español.
1916.- Francisco José I, emperador de Austria-Hungría.
1995.- Rafael Farina, cantaor de flamenco.
2000.- Ernest Lluch, ex ministro socialista español, asesinado por ETA en Barcelona.
TAMBIÉN VER: De organización criminal a amenaza global: las consecuencias de que EE. UU. declare terrorista al Cártel de los Soles
2007.- Fernando Fernán Gómez, actor, escritor y cineasta español.
2017.- David Cassidy, actor y cantante estadounidense.
2022.- Wilko Johnson, músico inglés.
VIDEO RECOMENDADO
TE PUEDE INTERESAR
- María Corina Machado será “prófuga” si abandona Venezuela, dice fiscal general Saab
- Florida suma 17 ejecuciones en 2025 tras inyección letal a hombre que asesinó a mujer en 1988
- Ucrania cedería Donetsk y Lugansk a Rusia, según borrador del plan apoyado por Estados Unidos
- Lula “feliz” de que Trump haya empezado a bajar los aranceles de Estados Unidos contra Brasil
- Venezuela abre centro de formación táctica por si alguien “osa” de invadir el territorio
Contenido sugerido
Contenido GEC