Efemérides del 23 de febrero: ¿Qué pasó en el mundo un día como hoy?

El 23 de febrero, pero de 1455, el alemán Johannes Gutenberg, inventor de la imprenta, finaliza en Maguncia la impresión en caracteres móviles de la Biblia.

OTRAS EFEMÉRIDES

1739.- El salteador de caminos inglés Dick Turpin es identificado a partir del reconocimiento de su letra en una carta por un viejo maestro.

1765.- El químico y físico británico Henry Cavendish descubre el hidrógeno, el más ligero de los gases conocidos.

1836.- Comienza la Batalla de El Álamo, que enfrentó al ejército de México contra una milicia integrada por colonos estadounidenses a favor de la República de Texas.

1854.- El Estado Libre de Orange (Sudafrica) accede oficialmente a la independencia tras la firma del Tratado de Bloemfontein con los británicos.

1886.- El inventor e ingeniero estadounidense Charles Martin Hall produce las primeras muestras de aluminio obtenido por método electrolítico.

1893.- El ingeniero alemán Rudolf Diesel obtiene la patente del motor diésel, que usa gasóleo como combustible en lugar de gasolina.

1903.- Cuba arrienda de forma indefinida el área de la Bahía de Guantánamo a Estados Unidos.

1920.- La estación de Marconi en Chelmsford comienza las primeras emisiones radiofónicas en Reino Unido con una programación musical.

1945.- El fotógrafo Joe Rosenthal toma la popular instantánea del izado de la bandera estadounidense en la isla japonesa de Iwo Jima durante la Segunda Guerra Mundial.

1958.- La guerrilla cubana, liderada por Fidel Castro, secuestra en La Habana al piloto de automovilismo argentino Juan Manuel Fangio, aunque lo liberan 28 horas después.

1994.- La Federación Rusa concede la amnistía a los miembros del Gobierno y del KGB que participaron en el intento de golpe de Estado de 1991, cuando depusieron brevemente al presidente Gorbachov.

1997.- Científicos escoceses comunican la clonación de una oveja llamada ‘Dolly’ a partir de una célula adulta de su especie en julio de 1996.

2010.- El disidente cubano Orlando Zapata muere en un hospital de La Habana tras 86 días en huelga de hambre en prisión.

2023.- El productor estadounidense Harvey Weinstein es sentenciado a 16 años de prisión por violación.

NACIMIENTOS

1940.- Peter Fonda, actor estadounidense.

1944.- Johnny Winter, guitarrista estadounidense de blues y de rock.

1958.- David Sylvian, cantante, músico y compositor británico.

1960.- Naruhito, emperador de Japón.

1965.- Michael Saul Dell, ejecutivo estadounidense, fundador de la tecnológica Dell.

1983.- Emily Blunt, actriz británica.

2012.- Estela de Suecia, aristócrata sueca, hija primogénita de la princesa Victoria.

DEFUNCIONES

1821.- John Keats, poeta inglés.

1955.- Paul Claudel, poeta y dramaturgo francés.

1965.- Stan Laurel, ‘El Flaco’, actor cómico estadounidense.

1987.- José Afonso, cantante portugués.

2014.- Alice Herz-Sommer, pianista checa, la superviviente más longeva del Holocausto.

2018.- Lewis Gilbert, director de cine británico.

