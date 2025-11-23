Efemérides del 24 de noviembre: ¿Qué pasó en el mundo un día como hoy?

Escucha la noticia
En un 24 de noviembre, pero de 2003, el único gorila blanco en el mundo, Copito de Nieve, muere en Barcelona (España).
OTRAS EFEMÉRIDES
1700.- Proclamación de Felipe V de Anjou como rey de España, con quien comienzan a reinar los Borbones.
1859.- Se publica ‘El origen de las especies’, de Charles Darwin.
1870.- La Real Academia de la Lengua Española autoriza el establecimiento de otras academias correspondientes en países de habla española.
1932.- El Laboratorio de Criminalística Técnico del FBI se funda en Estados Unidos.
1949.- Se promulga en Gran Bretaña el ‘Acta del hierro y el acero’, por la que se nacionaliza la industria siderúrgica.
1963.- Lee Harvey Oswald, asesino del presidente estadounidense John F. Kennedy, es asesinado a tiros por un personaje vinculado al crimen organizado, Jack Ruby, cuando éste iba custodiado por la policía.
1965.- El jefe de las Fuerzas Armadas congoleñas, Joseph Mobutu, da un golpe de Estado y se hace con el poder.
1969.- Regresa a la Tierra el Apolo XII, tripulado por los comandantes Conrad, Bean y Gordon, tras haber pisado los dos primeros la superficie lunar. Es la segunda vez que astronautas de EE.UU. llegan a la Luna.
1974.- El paleoantropólogo estadounidense Donald Johanson descubre en Etiopía los restos fósiles de Lucy, una hembra de la especie Australopithecus afarensis, de 3,2 millones de años.
1985.- Sesenta personas mueren y 26 resultan heridas en el asalto de un comando egipcio al Boeing 737 secuestrado el día anterior y desviado al aeropuerto de La Valetta (Malta).
1989.- El Comité Central del Partido Comunista Italiano aprueba el plan de Achille Occhetto para la refundación del partido.
1994.- Isaac Rabin y Yaser Arafat reciben el Premio Príncipe de Asturias de Cooperación Internacional.
2016.- El Gobierno de Colombia y las FARC firman el acuerdo de paz que termina con el conflicto armado de 52 años.
2017.- Al menos 300 muertos en un atentado contra una mezquita sufí en el Sinaí.
2021.- Mueren 27 inmigrantes en un naufragio en el Canal de la Mancha al intentar llegar al Reino Unido desde Francia.
2024.- El escritor Javier Cercas ingresa en la Real Academia Española de la Lengua.
NACIMIENTOS
1713.- Junípero Serra, misionero franciscano español.
1794.- Juan Cruz Varela, poeta y político argentino.
1864.- Henri Toulouse-Lautrec, pintor y cartelista francés.
1908.- Libertad Lamarque, actriz y cantante argentina.
1920.- Jorge Mistral, actor español.
1927.- Alfredo Kraus, tenor español.
1943.- Manolo Sanlúcar, guitarrista y compositor español.
1970.- Julieta Venegas, cantante y compositora mexicana.
DEFUNCIONES
1927.- Ion Bratianu, estadista rumano.
1929.- Georges Benjamin Clemenceau, estadista francés.
1957.- Diego Rivera, pintor muralista mexicano.
1963.- Lee Harvey Oswald, asesino del presidente estadounidense John F. Kennedy.
2006.- Robert McFerrin, barítono norteamericano.
2022.- Hans Magnus Enzensberger, escritor y editor alemán.
