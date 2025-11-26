Efemérides del 27 de noviembre: ¿Qué pasó en el mundo un día como hoy?

En un 27 de noviembre, pero de 1895, el científico y millonario sueco Alfred Nobel instituye en su testamento cinco premios anuales que llevarán su nombre para reconocer importantes contribuciones a la humanidad en física, química, fisiología o medicina, literatura y paz.

OTRAS EFEMÉRIDES

1868.- El emperador de Japón Mutsuhito traslada su residencia de la ciudad de Kyoto a Yedo, que tomaría el nombre de Tokio.

Newsletter Vuelta al Mundo Francisco Sanz analiza cómo los eventos internacionales transforman el mundo, cada martes.

1912.- Se firma el Tratado franco-español sobre Marruecos que concede a España la zona norte del país.

1970.- Pablo VI sufre un atentado frustrado en Manila (Filipinas).

1971.- La sonda soviética Mars-2 llega a Marte. Aunque el aterrizaje no salió bien y acabó estrellándose, fue el primer objeto que llegó al planeta rojo.

1978.- El Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK) se funda en Turquía.

1985.- El cometa Halley llega al punto de su órbita más cercano a la Tierra: 92,9 millones de km de distancia.

1990.- El Partido Conservador británico elige a John Major líder del partido y primer ministro del Reino Unido en sustitución de Margaret Thatcher.

1992.- Un incendio destruye parte del palacio imperial vienés de Hofburg, antigua residencia de la emperatriz Isabel “Sissi”.

1996.- Concluye en Costa Rica la Cumbre del Ozono, en la que los ministros de Medio Ambiente de los 164 países participantes aprueban medidas obligatorias para proteger la capa de ozono.

1999.- La laborista Helen Clark se convierte en la primera jefa de Gobierno de Nueva Zelanda tras el triunfo del Partido Liberal en los comicios.

2008.- El escritor barcelonés Juan Marsé es galardonado con el Premio Cervantes.

2012.- Los restos del líder palestino Yaser Arafat, fallecido en 2004, son exhumados ante la posibilidad de que pudiera haber sido envenenado.

2013.- El ex primer ministro italiano Silvio Berlusconi es expulsado del Senado tras su condena a cuatro años de prisión por fraude fiscal.

2016.- Argentina gana por primera vez la Copa Davis de tenis.

2019.- La Justicia brasileña ratifica y aumenta a 17 años y 1 mes de prisión la condena contra el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva por los delitos de corrupción pasiva y blanqueo de capitales.

2020.- El arqueólogo francés, François Desset, logra descifrar el elamita lineal, un sistema de escritura utilizado en Irán hace 4.400 años, lo que desmonta el origen mesopotámico del mismo.

2024.- Se publica “Libertad. Memorias 1954-2021”, la autobiografía de la excanciller alemana Angela Merkel.

NACIMIENTOS

1942.- Jimmy Hendrix, músico y cantante estadounidense.

1957.- Caroline Kenndy, abogada y diplomática estadounidense, hija del 35.° presidente de EE.UU.

1960.- Yulia Timoshenko, política ucraniana.

1965.- Rachida Dati, política francesa.

DEFUNCIONES

1811.- Gaspar Melchor de Jovellanos, político y escritor español.

1953.- Eugene Gladstone O’Neill, dramaturgo estadounidense, Premio Nobel de Literatura 1936.

1983.- Manuel Escorza, escritor peruano.

1998.- Gloria Fuertes, poetisa española.

2021.- Almudena Grandes, escritora española.

VIDEO RECOMENDADO

Los dos guardias nacionales baleados el miércoles 26 de noviembre cerca de la Casa Blanca en Washington se encuentran gravemente heridos, indicó a la prensa el director del FBI, Kash Patel, al aclarar versiones erradas que los habían reportado como muertos. (AFP)