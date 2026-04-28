En un 29 de abril, pero de 1945, tropas estadounidenses liberan el campo de concentración de Dachau en Baviera (Alemania).

OTRAS EFEMÉRIDES

1587.- El corsario inglés Francis Drake destruye la flota española amarrada en Cádiz.

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1875.- Portugal suprime la esclavitud en todas las provincias de ultramar.

1942.- Segunda Guerra Mundial: Hitler y Mussolini se entrevistan en el palacio de Klessheim (Austria).

1968.- Se estrena en Broadway, Nueva York, el musical ‘Hair’.

1986.- Un incendio destruye 400.000 libros en la biblioteca central de Los Ángeles.

1988.- Mijail Gorbachov, presidente de la URSS, recibe en el Kremlim, por primera vez, al patriarca de la Iglesia Ortodoxa rusa, Pimen.

1991.- Un tifón asola la zona costera de Bangladesh y causa la muerte de 200.000 personas.

1992.- El veredicto de un jurado, que declaró inocentes a cuatro policías blancos que en 1991 apalearon al taxista negro Rodney King, desencadena violentos disturbios en Los Ángeles que se prolongaron durante varios días y en los que murieron 55 personas y unas 2.000 resultaron heridas.

1997.- Entra en vigor el Convenio Internacional sobre Prohibición de Armas Químicas, ratificado por 87 de los 156 estados firmantes.

2011.- El Príncipe William de Inglaterra, segundo heredero del trono, contrae matrimonio con la joven Kate Middleton.

2021.- Inaugurado el puente Arouca, Portugal, entonces el puente colgante peatonal más largo del mundo, con 516 metros.

NACIMIENTOS

1824.- Francisco Pi y Margall, político y escritor, presidente de la I República española.

1899.- Duke Ellington, compositor y pianista estadounidense.

1901.- Hiro-Hito, emperador de Japón.

1933.- Willie Nelson, cantante y compositor estadounidense.

1957.- Daniel Day-Lewis, actor británico.

1958.- Michelle Pfeiffer, actriz estadounidense.

1970.- Uma Thurman, actriz estadounidense.

1971.- Leopoldo López, político opositor venezolano.

2007.- Infanta Sofía, segunda hija de los Reyes de España, Felipe y Letizia.

DEFUNCIONES

1959.- Joaquín Blume, gimnasta español.

1964.- Wenceslao Fernández Flórez, escritor español.

1980.- Alfred Hitchcock, director de cine, británico nacionalizado estadounidense.

2006.- John Kenneth Galbraith, economista estadounidense.

2015.- François Michelin, industrial francés.

2018.- Luis García Meza, dictador boliviano.

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