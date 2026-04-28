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Prisioneros franceses izan la bandera de la Francia libre con la cruz de Lorena, el 29 de abril de 1945, tras la liberación del campo de concentración nazi de Dachau, cerca de Munich por los Aliados. (Foto de ERIC SCHWAB / AFP)
Prisioneros franceses izan la bandera de la Francia libre con la cruz de Lorena, el 29 de abril de 1945, tras la liberación del campo de concentración nazi de Dachau, cerca de Munich por los Aliados. (Foto de ERIC SCHWAB / AFP)
/ ERIC SCHWAB -
Por Agencia EFE

En un 29 de abril, pero de 1945, tropas estadounidenses liberan el campo de concentración de Dachau en Baviera (Alemania).

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