En un 3 de diciembre, pero de 2018, la Justicia chilena condena a 53 agentes represores de la dictadura de Augusto Pinochet, en una de las mayores sentencias contra las violaciones a los derechos humanos.

OTRAS EFEMÉRIDES

1938.- Se inaugura el Estadio Nacional de Santiago de Chile.

1967.- El médico sudafricano Christian Barnard realiza el primer trasplante mundial de corazón en Ciudad del Cabo.

1989.- Finaliza la histórica reunión en Malta de los presidentes de Estados Unidos y la URSS, George Bush y Mijail Gorbachov, tras la que ambos mandatarios anunciaron un proceso de desarme y daban por concluida la “guerra fría”.

1991.- El Gobierno de Kenia acepta la legalización de los partidos de la oposición tras décadas de partido único.

1992.- El petrolero griego “Mar Egeo” sufre un accidente frente a Coruña y provoca una catástrofe ecológica en cuatro rías gallegas.

1994.- Sony lanza la primera generación de la consola de juegos PlayStation en Japón.

2008.- Más de un centenar de países firman en Oslo el tratado que prohíbe las bombas de racimo.

2011.- Los jefes de Estado y de Gobierno de América Latina y el Caribe aprueban en Caracas el nacimiento de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe (CELAC).

2013.- La Justicia de EE.UU. dictamina que la ciudad de Detroit puede ampararse en la ley de bancarrota.

2022.- Diez mil agentes cercan la localidad Soyapango en El Salvador en busca de pandilleros.

2023.- Venezuela aprueba en un referendo no vinculante anexionarse el Esequibo, territorio en disputa con Guyana.

2024.- El presidente surcoreano, Yoon Suk-yeol, declara la ley marcial para proteger el “orden constitucional” y la revoca poco después por el rechazo del parlamento.

NACIMIENTOS

1904.- Roberto Marinho, empresario brasileño, presidente del grupo de comunicación O Globo.

1917.- Manuel Solís Palma, político y ex presidente de Panamá.

1928.- Bárbara Probst Solomon, escritora estadounidense.

1930.- Jean-Luc Godard, director de cine francés.

1934.- Abimael Guzmán, líder de Sendero Luminoso.

1942.- José Menese, cantaor español.

1950.- Alberto Juantorena, atleta cubano.

1960.- Daryl Hannah, actriz estadounidense.

1968.- Brendan Fraser, actor estadounidense.

1981.- David Villa Sánchez, futbolista español.

1985.- Amanda Seyfried, actriz y cantante estadounidense.

1995.- Sverre Magnus, miembro de la familia real de Noruega.

DEFUNCIONES

1894.- Robert Louis Stevenson, novelista escocés.

1919.- Pierre Auguste Renoir, pintor francés.

2003.- Dulce Chacón, escritora española.

2005.- Jaime Lozada Perdomo, político colombiano asesinado.

2015.- Scott Weiland, músico estadounidense.

2018.- Josep Lluís Núñez, empresario español y expresidente del FC Barcelona.

2023.- Nicolás Redondo Urbieta, ex secretario general de sindicato UGT (1976-94).

