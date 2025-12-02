En un 3 de diciembre, pero de 2018, la Justicia chilena condena a 53 agentes represores de la dictadura de Augusto Pinochet, en una de las mayores sentencias contra las violaciones a los derechos humanos.
OTRAS EFEMÉRIDES
1938.- Se inaugura el Estadio Nacional de Santiago de Chile.
1967.- El médico sudafricano Christian Barnard realiza el primer trasplante mundial de corazón en Ciudad del Cabo.
1989.- Finaliza la histórica reunión en Malta de los presidentes de Estados Unidos y la URSS, George Bush y Mijail Gorbachov, tras la que ambos mandatarios anunciaron un proceso de desarme y daban por concluida la “guerra fría”.
1991.- El Gobierno de Kenia acepta la legalización de los partidos de la oposición tras décadas de partido único.
1992.- El petrolero griego “Mar Egeo” sufre un accidente frente a Coruña y provoca una catástrofe ecológica en cuatro rías gallegas.
1994.- Sony lanza la primera generación de la consola de juegos PlayStation en Japón.
2008.- Más de un centenar de países firman en Oslo el tratado que prohíbe las bombas de racimo.
2011.- Los jefes de Estado y de Gobierno de América Latina y el Caribe aprueban en Caracas el nacimiento de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe (CELAC).
2013.- La Justicia de EE.UU. dictamina que la ciudad de Detroit puede ampararse en la ley de bancarrota.
2022.- Diez mil agentes cercan la localidad Soyapango en El Salvador en busca de pandilleros.
2023.- Venezuela aprueba en un referendo no vinculante anexionarse el Esequibo, territorio en disputa con Guyana.
2024.- El presidente surcoreano, Yoon Suk-yeol, declara la ley marcial para proteger el “orden constitucional” y la revoca poco después por el rechazo del parlamento.
NACIMIENTOS
1904.- Roberto Marinho, empresario brasileño, presidente del grupo de comunicación O Globo.
1917.- Manuel Solís Palma, político y ex presidente de Panamá.
1928.- Bárbara Probst Solomon, escritora estadounidense.
1930.- Jean-Luc Godard, director de cine francés.
1934.- Abimael Guzmán, líder de Sendero Luminoso.
1942.- José Menese, cantaor español.
1950.- Alberto Juantorena, atleta cubano.
1960.- Daryl Hannah, actriz estadounidense.
1968.- Brendan Fraser, actor estadounidense.
1981.- David Villa Sánchez, futbolista español.
1985.- Amanda Seyfried, actriz y cantante estadounidense.
1995.- Sverre Magnus, miembro de la familia real de Noruega.
DEFUNCIONES
1894.- Robert Louis Stevenson, novelista escocés.
1919.- Pierre Auguste Renoir, pintor francés.
2003.- Dulce Chacón, escritora española.
2005.- Jaime Lozada Perdomo, político colombiano asesinado.
2015.- Scott Weiland, músico estadounidense.
2018.- Josep Lluís Núñez, empresario español y expresidente del FC Barcelona.
2023.- Nicolás Redondo Urbieta, ex secretario general de sindicato UGT (1976-94).
