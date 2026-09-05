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El 6 septiembre 1997, Diana de Gales fue enterrada en Althorp tras un multitudinario funeral en la Abadía de Westminster. (Foto: EFE)
El 6 septiembre 1997, Diana de Gales fue enterrada en Althorp tras un multitudinario funeral en la Abadía de Westminster. (Foto: EFE)
Por Agencia EFE

En un 6 de septiembre, pero de 1997, miles de personas asistieron al funeral de la princesa Diana de Gales, en la Abadía de Westminster, en Londres, con una audiencia millonaria en televisión.

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