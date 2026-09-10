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Resumen

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Zohran Mamdani impone límites a la IA en las escuelas públicas de Nueva York. | Crédito: MICHAEL M. SANTIAGO / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP
Zohran Mamdani impone límites a la IA en las escuelas públicas de Nueva York. | Crédito: MICHAEL M. SANTIAGO / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP
Por Francisco Sanz Gutiérrez

El vigesimoquinto aniversario de los bestiales ataques del 11-S encuentra a Estados Unidos en el ambiente más polarizado de sus últimos años. Lo anterior puede sonar a frase hecha o a cliché, pero si comprobamos que será la primera vez que un presidente en activo no estará en los actos conmemorativos en Nueva York, concluimos entonces que no es exageración señalar que es un momento pico.