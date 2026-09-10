El vigesimoquinto aniversario de los bestiales ataques del 11-S encuentra a Estados Unidos en el ambiente más polarizado de sus últimos años. Lo anterior puede sonar a frase hecha o a cliché, pero si comprobamos que será la primera vez que un presidente en activo no estará en los actos conmemorativos en Nueva York, concluimos entonces que no es exageración señalar que es un momento pico.

Donald Trump ha decidido, más bien, asistir este viernes 11 a la ceremonia que se realizará en Washington, específicamente en el Pentágono, otro de los escenarios de los atentados perpetrados por Al Qaeda hace exactamente un cuarto de siglo.

Según el diario “The New York Times”, el líder republicano quería dar un discurso en la Zona Cero, aquella donde se levantaban las Torres Gemelas en la Gran Manzana. Pero desde el 2012 la organización del evento prohíbe cualquier alocución o intervención de los políticos y solo da voz a los familiares de las víctimas.

El mandatario salió al frente y desmintió la versión del influyente rotativo neoyorquino: “Más noticias corruptas: he estado en Nueva York muchas veces y nadie habla nunca, ¡es una ceremonia solemne!”.

Sea cual sea la verdadera razón, está confirmada la ausencia de Trump en la urbe neoyorquina. Quienes sí han confirmado su asistencia son los exgobernantes demócratas Joe Biden, Bill Clinton y Barack Obama, así como el exjefe de Estado republicano George W. Bush, quien estaba al frente de la nación cuando ocurrió aquella catástrofe.

El que también estará en primera línea este viernes 11 será Zohran Mamdani, el primer alcalde musulmán de Nueva York. El nombre del joven político demócrata, quien cumplirá 35 años dentro de un mes, está en boca de muchos en relación al 11-S desde que confirmó su asistencia a la ceremonia de este año, el primero que lo toma como jefe de la ciudad.