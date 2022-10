3 / 12

¿Qué buscaban las activistas? Just Stop Oil es un movimiento del Reino Unido que se opone a la explotación de yacimientos de combustibles fósiles. Esta no es la única protesta: tal como figura en su cuenta de Twitter, hoy una mujer fue arrestada por pintar de amarillo el letrero del New Scotland Yard, el edificio donde trabaja la policía londinense. REUTERS