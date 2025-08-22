El navío escuela peruano BAP Unión, el más grande de Latinoamérica y segundo más grande del mundo en su tipología, se ha convertido en uno de los importantes atractivos del SAIL Amsterdam 2025, un festival náutico de patrimonio marítimo que se celebra cada cinco años desde 1975 en esa ciudad de los Países Bajos y que, en esta ocasión, sirve también para celebrar los 750 años de la fundación de Amsterdam.

Este espectáculo naval de barcos históricos, buques de guerra y veleros, tanto nacionales como extranjeros, empezó el miércoles 20 y se extenderá hasta este domingo 24. Según la organización del evento, en esta edición vienen participando más de 10.000 embarcaciones provenientes en total de 24 países.

Uno de ellos es justamente el Perú, representado por el BAP Unión, que es uno de los barcos más grandes que participa en esta fiesta náutica, a la cual acude por primera vez en su historia. Ello como parte de su intensa actividad diplomática de expansión de la cultura peruana como embajada itinerante, que empezó en este verano del hemisferio norte en Londres (Inglaterra) a principios de julio.

El capitán de navío Javier Olivares, agregado naval del Perú en Francia y concurrente en Bélgica y Países Bajos, remarcó así la importancia de la presencia del buque de guerra nacional. “Es un embajador flotante que muestra al mundo todos los productos y valores de nuestra nación, y cada año se fija qué puertos y países van a ser visitados”.

Según Olivares, la elección de Amsterdam se enmarca dentro de los 200 años de relaciones bilaterales entre el Perú y Países Bajos, que se cumplen este 2025. “Nada mejor que estar presentes en este evento de veleros más grande del mundo para estrechar aún más los lazos entre nuestros países”, puntualizó.

Tanto la comunidad de connacionales en la nación neerlandesa como el público en general está teniendo la oportunidad de visitar gratuitamente el BAP Unión desde el miércoles 20, y hasta este domingo 24, disfrutando a bordo de espectáculos de danzas típicas y degustación de platillos, así como de la posibilidad de adquirir productos peruanos.

La expectativa es todavía mayor este 2025 en la ciudad neerlandesa debido a que en el 2020, debido a la pandemia de coronavirus, la edición de aquel año fue cancelada. Como hace una década no se veía este espectáculo marítimo, los organizadores calculan que más de dos millones de visitantes llegarán a lo largo de estos cinco días al desfile naval.

Así como el BAP Unión, grandes veleros históricos se pueden visitar gratuitamente hasta este domingo 24. Entre ellos está la Nao Santa María, una réplica de la carabela utilizada por Cristóbal Colón en su primer viaje a América en 1492 y que encalló en las costas del actual Haití.

Además de apostarse en tierra firme para contemplar el desfile naval, según registra el diario español “El País”, cientos de espectadores navegan en barcos de diversos tamaños acompañando el recorrido hacia el puerto de Amsterdam.

El rey neerlandés Guillermo salió también a navegar en esta edición con dos equipos de acompañantes. El día inaugural lo hizo con sus antiguos compañeros de la Marina a bordo de su velero Groene Draeck (Dragón Verde) y ese mismo día, por la tarde, estuvo acompañado por parte de su familia.