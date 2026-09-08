Por Guillermo Vera Ayala

Este lunes 7 comenzó en París (Francia) el juicio por el asesinato del exrugbista argentino Federico Martín Aramburú, en el que cuatro personas están siendo procesadas por el crimen sucedido hace cuatro años y medio en la capital gala.

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