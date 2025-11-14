El caso Epstein vuelve a perseguir a Trump: las nuevas revelaciones sobre el presidente que dividen al Partido Republicano

Los demócratas del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes publicaron el miércoles tres cadenas de correos electrónicos, entre ellos correspondencia entre Epstein, fallecido en prisión en el 2019, y su antigua socia Ghislaine Maxwell, quien cumple una condena de 20 años por tráfico sexual. También difundieron mensajes entre Epstein y el autor Michael Wolff, conocido por sus libros sobre Trump. Desde entonces, se han ido liberando miles de documentos más.

El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, anunció que la próxima semana someterá a votación una medida para obligar al Departamento de Justicia a divulgar los archivos restantes. Hasta el momento, lo publicado apenas representa el 1% del material disponible, según informa The Telegraph.

Cinco puntos clave sobre las recientes revelaciones

El multimillonario de Florida Jeffrey Epstein en una fotografía de archivo. Foto: AFP

• Se han divulgado más de 20.000 documentos pertenecientes al archivo de Epstein, entregados por los herederos de sus bienes al Congreso de EE.UU., lo cual amplía significativamente el volumen de material conocido.

• Uno de los correos más llamativos es del 2011, en el que Epstein escribe que el entonces empresario Donald Trump “pasó horas” en su mansión con una de las víctimas de explotación sexual.

· En ese mismo intercambio, Epstein se refiere a Trump como “el perro que no ladró”, insinuando que sabía más de lo que contó.

· Los correos incluyen mensajes del 2019 entre Epstein y el escritor Michael Wolff, en los que Epstein sugiere que “Trump sabía lo de las chicas”, en referencia a víctimas menores de edad.

· Hasta ahora lo hecho público representa apenas alrededor del 1 % del total del material posible, lo que deja abierta la posibilidad de revelaciones mucho mayores, lo que supone una presión creciente sobre los implicados y las instituciones.

Promesa incumplida

Donald Trump habla con los medios de comunicación. (Foto: AFP) / MANDEL NGAN

Para Alonso Cárdenas, politólogo y profesor de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya (UARM), las revelaciones golpean directamente el discurso central de Trump.

“Trump llegó prometiendo ‘drenar el pantano’, limpiar la corrupción de la clase política del país. Pero el caso Epstein era justamente parte de ese pantano. Al intentar cerrar la investigación, traiciona su narrativa y genera una colisión con su propio movimiento”, explica a El Comercio.

En una línea similar, María Puerta Riera, profesora de Gobierno Americano en el Valencia College de Orlando, considera que las divisiones dentro del Partido Republicano son un reflejo del desgaste del liderazgo de Trump.

“Muchos republicanos tradicionales abandonaron el partido o se distanciaron porque no se identifican con esta nueva versión del Partido Republicano. En cambio, la base MAGA está formada por votantes que no necesariamente son conservadores, pero que ven en Trump un líder que debía revelar toda la verdad sobre Epstein”, explica.

Ambos especialistas coinciden en que, aunque Trump prometió en el 2020 —en plena campaña— revelar toda la información sobre el caso Epstein, ahora hace lo contrario. Esa promesa incumplida de transparencia puede convertirse en un error político costoso.

Efectos colaterales

No solo la veracidad del mandatario está en juego. Cárdenas subraya la presión electoral que enfrentan los legisladores republicanos, muchos de los cuales priorizarán su supervivencia política antes que su lealtad al presidente.

“Las bases del partido exigen transparencia y cada vez hay más evidencia de la cercanía entre Trump y Epstein. Esto podría derivar en un quiebre real dentro del partido”, apunta.

Puerta Riera, por su parte, cree que el caso será material de campaña para los demócratas y podría ser letal para los legisladores en distritos vulnerables.

“Es una torpeza política, porque la falta de transparencia contradice el mensaje que él mismo promovió”, sostiene.

La especialista advierte que el caso puede generar un quiebre interno en la Cámara de Representantes.

“En la medida en que se conozcan más detalles de la relación entre Trump y Epstein, más congresistas republicanos empezarán a votar a favor de la publicación. Muchos dependen de esa base electoral para su reelección, pero a la vez enfrentan la presión de un movimiento que exige transparencia absoluta”, afirma a este Diario.

Ghislaine Maxwell y Jeffrey Epstein posando en una reunión. La socialité británica fue juzgada en Nueva York por preparar a niñas para ser explotadas por el financiero, quien se suicidó en la cárcel en 2019 mientras esperaba su juicio (Foto: Handout / Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito Sur de Nueva York / AFP) / HANDOUT

Posición delicada

De hecho, altos cargos republicanos temen que la votación provoque que decenas de sus miembros se posicionen en contra de los deseos de Trump, informó Politico citando fuentes anónimas. Desde otro frente, el mandatario ha aprovechado las acusaciones para reiterar su discurso de persecución política y denunciar un intento de “desviar la atención” de los problemas del actual Gobierno. También ha presionado con fuerza para frenar la votación sobre el caso Epstein.

Pero su postura coloca al partido en una posición delicada: dividido entre la lealtad al presidente y las demandas de sus electores por una transparencia total. Según CNN, altos funcionarios de la Casa Blanca recibieron a la congresista republicana Lauren Boebert para persuadirla de retirar su apoyo a la Ley de Transparencia sobre los Archivos de Epstein, pero ella se negó a ceder. La iniciativa ganó impulso tras la juramentación de la demócrata Adelita Grijalva, cuya firma aportó el respaldo necesario.

Si la propuesta alcanza las 218 firmas requeridas, los legisladores podrán forzar al liderazgo de la Cámara a someterla a votación. De lograrse en los próximos días, la ley podría debatirse antes de fin de año, en un proceso que pondría a prueba la cohesión del Partido Republicano y el poder de influencia de Donald Trump dentro de su propia bancada.

Para Cárdenas, si el caso sigue escalando mediáticamente, el impacto podría ser incluso más severo.

“Si la evidencia sigue saliendo a la luz, no es imposible imaginar un proceso de impeachment. Hay antecedentes: Nixon, Clinton. Trump ha dinamitado puentes con casi todos los sectores, y su popularidad no es la mejor. Es un caso explosivo que se le está saliendo de control”, advierte.

A juicio del especialista, el desenlace dependerá de la contundencia de los documentos que salgan a la luz y de la capacidad del Congreso para sostener la presión pública.

