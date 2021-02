Conforme a los criterios de Saber más

Era el año 2006 y en un pueblo de la región de La Angostura, en el estado mexicano de Durango, se celebraba un tradicional baile local. En la pista coincidieron Emma Coronel Aispuro, quien había asistido con su novio; y Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán. Ella tenía 17 años, él 52. Un amigo de Guzmán fue el encargado de acercarse a preguntar: “Que dice el señor que si quieres bailar con él”. Ella dijo que sí, sin que significara nada especial pues la tradición eso indicaba, según explicó en una entrevista al semanario Proceso en el 2016. Hoy, ambos están tras las rejas por cargos de narcotráfico. Guzmán purga una cadena perpetua y Coronel podría seguir la misma suerte de ser hallada culpable.

Nacida el 2 de julio de 1989 en Santa Clara, California, por lo que la misma Emma califica como un parto imprevisto (“mi mamá se pasó de mojada”, dijo textualmente hace cinco años), pasó casi toda su vida en el municipio de Canelas, en la ciudad de Durando, un territorio disputado por los cárteles de Sinaloa y Guadalajara.

“Ahí no se ve nada de cosas extravagantes, de cosas que se ven en la ciudad que son tan estresantes; es una vida muy tranquila. La extraño demasiado”, describía su vida en el rancho de su familia durante la citada entrevista.

Según Emma, su madre era ama de casa y su padre se dedicaba a la siembra de maíz y frijol antes de entrar en las ventas de autos usados en la frontera con Estados Unidos. Distintos rumores, sin embargo, han señalado por años a su padre como un socio del cártel de Sinaloa. Ella lo negaba, asegurando que su papá no es Ignacio Coronel “el rey de las metanfetaminas”, sino otro hombre: Inés Coronel.

En el 2013, sin embargo, la Secretaría de Gobernación de México anunció que un operativo de diferentes agencias estatales se había saldado con la captura de Inés Coronel en posesión de armas largas y drogas. En el operativo también fue capturado Inés Omar, hermano menor de Emma Coronel. En el 2017, el Juzgado Noveno de Distrito de Sonora sentenció a 10 años y cinco meses de prisión a Inés Coronel y a entre 5 y 10 meses a Inés Omar.

La belleza de Emma fue evidente desde muy joven. Por ello no dudó en competir en el concurso de belleza de la Feria del Café y la Guayaba, celebrada en su pueblo en febrero del 2007, unos meses después del baile que narramos al iniciar este artículo.

Para entonces, Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán Loera ya era considerado como uno de los principales narcotraficantes y prófugos de México. Su oscura fama había superado las fronteras gracias a un hollywoodense escape de la cárcel de máxima seguridad de Puente Grande, Jalisco, a bordo de un carrito de lavandería en el 2001.

Tras el baile, Coronel y Guzmán habían entablado lo que ella califica como “una bonita amistad”. Los celos de la pareja de Emma al enterarse de que participaría en el concurso de belleza los llevó a terminar la relación. La joven ganó la corona por decisión unánime. La victoria, sin embargo, fue amarga, pues se murmuraba que Guzmán había influido en el resultado.

“Gané con muchísimos votos y a partir de entonces fue cuando se hizo, pues, un escándalo de él implicándolo en mi vida, y todavía no estaba en mi vida”, aseguraba Coronel en el 2016.

Emma Coronel siendo coronada como ganadora del concurso de belleza de la Feria del Café y la Guayaba, celebrada en febrero del 2007.

Los encantos de ‘El Chapo’

Sobre las supuestas excentricidades de Joaquín Guzmán se ha dicho mucho. Se dice que tenía un zoológico en casa, cuatro jets, que vivía viajando por el mundo, que poseía una flota de submarinos con las que traficaba droga y hasta que su ilícita fortuna lo llevaría a estar en los primeros puestos del famoso listado que anualmente publica la revista Forbes.

Emma Coronel, por su parte, asegura que Joaquín no la enamoró con lujos ni regalos sino gracias a su forma de ser. “¿Cómo me conquistó?, en varias ocasiones iba a la casa, yo dijo que lo que me conquistó más bien de él fue su plática, su forma de tratarme, no me llevó las grandes cosas ni los grandes regalos, él se gana a las personas por su forma de ser, de actuar”, aseguró en una entrevista brindada a Telemundo en el 2019.

A los pocos meses de iniciado el noviazgo, la pareja decidió casarse. “Cuando cumplí los 18 años nos casamos en una ceremonia muy sencilla, con familia y solo con amigos cercanos”, narra Coronel.

Una crónica de la periodista mexicana Patricia Dávila en la revista Proceso dio cuenta de que a la boda Guzmán-Coronel habían asistido diferentes figuras políticas de Sinaloa y que ‘El Chapo’ contaba con un cinturón de seguridad conformado por militares del Ejército mexicano.

Emma Coronel ha negado repetidamente dichas versiones, asegurando que la boda fue una ceremonia religiosa pequeña, celebrada en el rancho de su familia y a la que asistieron pocas personas de su círculo cercano. “Yo nunca lo he visto a él con un político”, aseguró Coronel a Telemundo.

La luna de miel, por otra parte, la pasaron en el rancho de Guzmán. Poco después, Coronel se mudó a Culicacán para estudiar Ciencias de la Comunicación en la Universidad Autónoma de Sinaloa. Todo esto fue un pedido de Guzmán, asegura.

Poco después de su matrimonio, Emma Coronel se estableció en Culiacán para comenzar a estudiar Ciencias de la Comunicación en la Universidad Autónoma de Sinaloa. (Foto: AFP)

Años agitados

Un año que resultó un punto de quiebre para la mala fama de ‘El Chapo’ fue el 2011, cuando el Departamento del Tesoro de Estados Unidos lo sindicó como “el narcotraficante más poderoso del mundo”, centrando sobre él una atención que no se había visto antes sobre algún criminal de este tipo.

Mientras esto pasaba, Coronel había conseguido establecerse en Culiacán junto a varios miembros de su familia y un grupo de amigas cercanas, a muchas de las cuales asegura no haberles confesado que era esposa de Guzmán. Con los reflectores sobre ‘El Chapo’, los encuentros entre la pareja se hicieron cada vez más espaciados, primero cada fin de semana y luego debían esperar varios meses.

“Yo iba cuando él ya estaba en un lugar establecido y estaba muy tranquilo. Sí escuchaba que había días que no la pasaba tan bien, pero no estaba yo; yo iba cuando todo estaba tranquilo”, recordaba en el 2016 para Proceso.

Emma Coronel durante una visita a la corte de Nueva York donde El Chapo Guzmán fue procesado y sentenciado a cadena perpetua en el 2019. (Foto: AFP)

“Él en ningún momento demuestra que está preocupado por algo. Puedo decir que hemos tenido muy buena relación, siempre nos hemos llevado muy bien. Es un hombre muy atento, muy cariñoso, muy respetuoso, muy alegre, que hace que se te olviden los problemas cuando lo ves a él y sabes que tiene muchísimos problemas y está como si nada. Todo muy tranquilo, muy normal”, explicaba en la misma entrevista, donde además agregaba que nunca lo vio portando armas ni drogas.

El 2011 no solo fue importante para la pareja Guzmán-Coronel por el interés internacional en la vida criminal de ‘El Chapo’, sino porque además nacieron sus hijas. “Cuando uno tiene hijos cambia la forma de pensar y de ver la vida. Para mí fue entonces cuando empecé a pensar la situación, que todo estaba un poco difícil”, confesaba Coronel a Proceso asegurando que la impactó ver cómo los medios reportaban sobre el nacimiento de las gemelas Emaly y María Joaquina, de ahora 9 años.

En el 2011, Los Angeles Times publicó una noticia en la que informaba sobre el nacimiento de las hijas de El Chapo Guzmán y Emma Coronel. Según relata ella, esto fue un punto determinante en sus vidas. (Captura de pantalla)

Caída en picada

“Misión cumplida: lo tenemos”. Así comenzaba uno de los tuits más recordados del expresidente mexicano Enrique Peña Nieto, el mismo en el que anunciaba que ‘El Chapo’ había sido detenido. Era enero del 2016 y había pasado medio año desde que Guzmán escapara por tercera vez de una prisión.

Un año después, Guzmán fue extraditado a Estados Unidos. En noviembre del 2018, inició el juicio contra ‘El Chapo’ en un tribunal de Nueva York. La imagen de Coronel, que hasta entonces aún mantenía cierto anonimato, se hizo más conocida debido a que asistió a gran parte de las audiencias contra su esposo.

El Chapo Guzmán fue extraditado a Estados Unidos en enero del 2017 ante los rumores de una posible nueva fuga. Uno de los cargos contra Emma Coronel en su detención del lunes la sindica de haber participado en la planificación de dicha fuga que no se llegó a concretar. (Foto: AFP)

Conforme avanzaba el proceso, Coronel comenzó a alejarse cada vez más del perfil bajo para comenzar a promover empresas sinaloenses a través de su Instagram y a finales del 2019, pocos meses después de que se conociera la sentencia de cadena perpetua contra Guzmán, participar del reality Cartel Crew, dedicado a retratar la vida de personajes ligados al mundo del crimen organizado.

Tras aquel anuncio que levantó cierta polémica, Coronel se mantuvo alejada por un tiempo de los titulares, hasta este último lunes cuando el Departamento de Justicia anunció que había sido arrestada en Virginia por cargos relacionados al narcotráfico.

“Emma Coronel Aispuro, de 31 años, fue arrestada en el Aeropuerto Internacional de Dulles (...) Aispuro está acusada de conspirar para distribuir cocaína, metanfetamina, heroína y marihuana a Estados Unidos. Además, se le acusa de conspirar con otros para ayudar a Guzmán en su escape del 11 de julio de 2015 de la prisión de Altiplano, ubicada en Almoloya de Juárez, México. Después de que Guzmán fue arrestado nuevamente en México en enero de 2016, se sospecha que Coronel Aispuro se involucró en la planificación de otra fuga antes de la extradición de Guzmán a Estados Unidos en enero de 2017″, detalla el comunicado.

Este martes, durante su primera audiencia en el tribunal federal del Distrito de Columbia, se dispuso que se mantendrá detenida temporalmente sin posibilidad de fianza. Además, se detalló que enfrentaría una pena mínima de 10 años de cárcel y máxima de cadena perpetua sumado a una posible multa de 10 millones de dólares si es encontrada culpable, según la agencia EFE.

