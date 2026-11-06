Durante el vuelo papal con destino a Montevideo, Uruguay, donde el pontífice iniciará una gira que también contempla visitas a Argentina y Perú, nuestro enviado especial Juan Pablo León tuvo la oportunidad de dialogar por algunos minutos con el Sumo Pontífice.

El periodista aprovechó para entregarle una serie de regalos, en especial, fotos inéditas obtenidas por nuestra redacción que datan de 1985 en Chulucanas, Piura, donde Robert Prevost realizó su primera misión pastoral, hace más de 40 años. En estas imágenes, aparecen los primeros monaguillos que tuvo y que, con el paso de los años, se convirtieron en sus mejores amigos.

Juan Pablo León entregó algunos objetos al papa León para que los bendiga. Foto: EC / Juan Pablo León.

Asimismo, nuestro enviado especial le hizo entrega de King Kong de manjar de parte de lectores chiclayanos de El Comercio, que lo esperan con ansias el próximo 13 de noviembre.

Finalmente, Juan Pablo León también le pidió al papa que bendijera una serie de objetos significativos que un grupo de fieles le había encargado llevar, entre ellos rosarios, estampas y toda clase de imágenes religiosas; también la ecografía del futuro hijo del propio periodista.

Juan Pablo contó que el papa mostró su lado más amable al dedicar varios minutos a los más de 80 periodistas que viajan con él. Antes de pasar asiento por asiento, el pontífice ofreció un breve discurso frente a los comunicadores, con un micrófono conectado al sistema de audio del avión, en el que agradeció la labor periodística. También expresó su agradecimiento a los médicos que lo acompañan y aseguró que se encuentra en “muy buena forma”, en referencia a su estado de salud.

La comitiva oficial del papa despegó a las 7:05 de la mañana (hora italiana) en un vuelo de la compañía Ita Airways. El aterrizaje en Montevideo está programado para las 4:40 p.m. locales (2:40 p.m., hora peruana).