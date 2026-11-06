En pleno vuelo hacia Uruguay, León XIV impartió una bendición para todo el Perú luego de conversar con el enviado especial de El Comercio, Juan Pablo León, a pocos días de su llegada al país.

El Comercio partió desde Roma junto al papa para acompañarlo durante su gira por Uruguay, Argentina y Perú, que se desarrollará del 6 al 17 de noviembre y marcará su regreso a América Latina. Juan Pablo León Almenara integra la delegación de periodistas acreditados por la Santa Sede para cubrir las actividades del pontífice en los tres destinos.

Juan Pablo León entregó algunos objetos al papa León para que los bendiga. Foto: EC / Juan Pablo León.

Durante el viaje, nuestro enviado especial conversó con el Santo Padre y le entregó fotografías inéditas obtenidas por este Diario, correspondientes a 1985, cuando Robert Prevost realizó su primera misión pastoral en Chulucanas, Piura, hace más de 40 años. También le hizo llegar un King Kong de manjar, obsequio de lectores chiclayanos de El Comercio.

Asimismo, le pidió al papa que bendijera una serie de objetos que un grupo de fieles le había encargado llevar, entre ellos rosarios, estampas e imágenes religiosas.

Juan Pablo León dialogó con el Santo Padre. Foto: GEC / Juan Pablo León.

La cobertura también incluirá contenidos audiovisuales, además de publicaciones en la plataforma web y la edición impresa. En el canal oficial de YouTube del Diario se estrenará la serie Viajando con el Papa, que tendrá un capítulo por cada día de acompañamiento al pontífice.