El papa León XIV dio este viernes 12 la bienvenida a los participantes de la tercera edición del Encuentro Mundial sobre la Fraternidad Humana, ante quienes pidió una “alianza de la humanidad no fundada en el poder, sino en los cuidados” en un mundo “marcado por conflictos y divisiones”.

El pontífice subrayó en su discurso la necesidad de alzar la voz frente al “negocio de las guerras”, la situación de los inmigrantes y la pobreza, y recalcó el valor esencial del camino de la fraternidad en un planeta en el que “es muy importante estar unidos en un fuerte y valiente no a la guerra”.

El evento, organizado por el Vaticano, contempla el desarrollo de 15 mesas temáticas y encuentros -en distintos lugares emblemáticos de Roma- sobre cuestiones como el medioambiente, la infancia, el arte, la salud, la inteligencia artificial o el deporte, entre otras.

En la mesa sobre transparencia, libertad y responsabilidad de la información estuvo presente El Comercio a través de su director, Juan Aurelio Arévalo Miró Quesada, junto con una veintena de representantes de la prensa de distintos países.

En su ponencia, Arévalo destacó el reto constante de este Diario de renovar el compromiso adquirido desde hace 186 años con la verdad, el diálogo y el servicio a la sociedad, sobre todo en el mundo actual en el que la desinformación se expande con alarmante velocidad, lo cual obliga al periodismo no solo a informar sino a construir puentes para acuerdos y entendimientos.

Asimismo, destacó que ejercer el periodismo con rostro humano implica no reducir a la gente a una mera estadística sino a retratarla en toda su dignidad y complejidad, lo cual lleva a reflejar distintos puntos de vista con empatía y también a dar espacio a historias de esperanza y colaboración, lo mismo que a ofrecer soluciones y no solo exponer problemas.

Como ejemplos del periodismo con rostro humano que desarrolla El Comercio, Arévalo mencionó dos importantes coberturas. La primera es la de las Audiencias Vecinales, en las que vecinos de distintos distritos de Lima se reúnen con sus alcaldes para plantearles sus inquietudes y propuestas. Esta práctica se llevará pronto a otras ciudades del Perú y remarcó que este Diario hace seguimiento a las promesas de las autoridades para verificar su cabal cumplimiento o no.

El otro ejemplo es el Programa de Corresponsales Escolares, en asociación con Unicef, en el que más de 3.000 alumnos de las 24 regiones de nuestro país reportan sobre los problemas que atraviesan sus comunidades, lo cual es una manera de que desde una temprana edad los menores se involucren de manera responsable y contribuyan al debate de ideas y a la mejora de las condiciones en que viven.

Las redes sociales y la IA

A lo largo del desarrollo de la mesa los periodistas se refirieron a la polarización presente en muchos países, a las ventajas y desventajas de las redes sociales y a los riesgos de la inteligencia artificial (IA) en esta profesión. Una de quienes más se explayó en esto último fue la periodista filipina María Ressa, directora ejecutiva de Rappler y Premio Nobel de la Paz en el 2021 por “salvaguardar la libertad de expresión”.

Ella y muchos más aludieron a grandes plataformas virtuales como Facebook, Instagram o TikTok, que hoy dominan la comunicación, pero que no se hacen necesariamente responsables de lo que se publica en ellas. Y llamaron también la atención sobre los algoritmos, señalando que no deberíamos estar sujetos a ellos, sino que la prensa debe mantener la rigurosidad, la independencia y la obligación de poner primero a la persona .

La directora periodística de RPP, Susana Vera, hizo hincapié en el rol que juega la radio en momentos en que la gente requiere información con urgencia, poniendo como ejemplo la cobertura de Radio Programas durante la época del terrorismo en nuestro país, la pandemia del coronavirus o el terremoto de Pisco en el 2007, momentos todos -sean cortos o largos- en que la radio mostró su conexión con la ciudadanía y sus inquietudes.

Un discurso especialmente conmovedor fue el de la jefa de la cadena Al Jazeera en Qatar, Dima Khatib, quien pidió al mundo no olvidar a los 10 periodistas de dicho canal asesinados en la franja de Gaza, urgiendo a que la gente no calle frente a esta matanza, no solo en esta guerra sino en otras, como la de Ucrania.