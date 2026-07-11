Por Guillermo Vera Ayala

El Mundial de Fútbol en curso ha tenido 16 sedes repartidas entre Estados Unidos, México y Canadá, pero su corazón tecnológico se encuentra en Miami, dentro del Centro de Comando Inteligente (ICC) que la FIFA ha implementado en la ciudad de Florida, donde el ente rector del balompié tiene también oficinas.

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