“El dragón en el patio trasero: China redefine el poder en América Latina”, por Irma Montes Patiño

Mientras Estados Unidos mantiene su enfoque tradicional en América Latina centrado en la seguridad fronteriza y la estabilidad política, China desarrolla una estrategia que combina inversión económica con objetivos geopolíticos de largo plazo donde se evidencia una asimetría: Washington prioriza la seguridad nacional y lapromoción de la democracia, mientras Beijing se presenta como facilitador de desarrollo económico, aunque ambos buscan expandir su influencia por razones estratégicas.

Ejemplo de la estrategia china es su estación espacial en Neuquén, Argentina, donde se negoció el control autónomo y exclusivo del 90% de las instalaciones, con acceso restringido a autoridades argentinas.

Los divergentes enfoques revelan una ventaja fundamental que trasciende lo meramente económico. China ofrece infraestructura y tecnología sin las condicionalidades políticas que históricamente han caracterizado la política internacional estadounidense. Mientras EEUU condiciona sus programas de ayuda a reformas democráticas y alineación política, China se presenta como un socio que no pregunta sobre sistemas políticos internos ni exige cambios estructurales. Esta aproximación “sin condiciones” resulta bastante atractiva para países que buscan modernizar su infraestructura sin sacrificar autonomía política.

El puerto de Chancay en nuestro país ejemplifica esta estrategia de largo plazo, creando un corredor comercial que conecta directamente América del Sur con Asia donde la conectividad directa representa un cambio paradigmático que se extiende más allá de lo comercial hacia lo geopolítico. La presencia de embarcaciones pesqueras chinas en aguas sudamericanas, aunque problemática desde una perspectiva ambiental, también demuestra la proyección de poder de Beijing de manera tangible y cotidiana. Sus barcos son recordatorios físicos de la presencia y disposición a defender sus intereses económicos en la región.

La verdadera ventaja china radica en su capacidad de pensar en términos de décadas mientras Estados Unidos funciona en ciclos políticos de cuatro años. Los acuerdos chinos trascienden administraciones porque se basan en infraestructura física y dependencias económicas que son difíciles de revertir. China ha logrado lo que Estados Unidos nunca pudo: presentarse como una potencia no imperialista en una región históricamente sensible al imperialismo. Aunque las actividades chinas tienen claras implicaciones geopolíticas, Beijing las enmarca como cooperación Sur-Sur, comercio mutuamente beneficioso y desarrollo compartido.

Sin embargo, el panorama podría estar cambiando con el renovado interés estadounidense en Venezuela. La Administración Trump ha intensificado la presión sobre el régimen de Maduro marcando un retorno a la doctrina Monroe moderna, donde Estados Unidos demuestra que aún está dispuesto a coaccionar cuando considera que sus intereses hemisféricos están amenazados. Venezuela representa un caso paradigmático donde China ha invertido considerablemente en petróleo y minería, convirtiendo al país en un laboratorio de pruebas para la competencia entre las dos potencias.

La eventual salida de Maduro podría significar tanto una oportunidad como un riesgo para Washington. Por un lado, recuperaría influencia sobre las vastas reservas petroleras y enviaría un mensaje claro a otros países de la región sobre las consecuencias de alinearse demasiado estrechamente con Beijing. EEUU enfrenta así el dilema de competir con nuevas reglas. La región ya no busca únicamente seguridad y estabilidad; busca desarrollo, tecnología y mercados. China ofrece los tres sin exigir cambios políticos internos, mientras Estados Unidos sigue atado a un modelo de influencia que privilegia lo ideológico sobre lo pragmático.

La región se encuentra ahora en la posición de elegir no solo entre Washington y Beijing, sino entre dos visiones antagónicas del orden internacional. La presencia china en Latinoamérica adquiere así una dimensión estratégica que trasciende lo meramente económico, convirtiéndose en parte de una estrategia global de contención del poder estadounidense.

El desafío se intensifica tras la histórica aparición conjunta de Xi Jinping, Vladimir Putin y Kim Jong-un durante el reciente desfile militar en Beijing, la primera vez que los tres líderes aparecen juntos públicamente desde la Guerra Fría. El evento de 70 minutos en la Plaza Tiananmen, conmemorando la victoria sobre Japón en la Segunda Guerra Mundial, representa la consolidación visible de un eje alternativo al orden occidental y una declaración de un mundo multipolar donde China lidera coaliciones antihegemónicas.

Esta demostración de unidad tripartita entre Beijing, Moscú y Pyongyang transforma fundamentalmente el contexto de la competencia en América Latina. La pregunta no es si América Latina se está alejando de Estados Unidos, sino si Washington será capaz de adaptar su estrategia a una realidad multipolar donde su hegemonía ya no es automática y donde sus competidores ya no actúan solos sino coordinadamente. Luego de lo expuesto, vale concluir que China no está conquistando la región; la está cortejando. Y en ese cortejo, lleva todas las ventajas.

(*) Irma Montes Patiño es licenciada en Relaciones Internacionales de la George Washington University