“El escándalo más grande de China en 50 años”: todo lo que se sabe de la purga militar ordenada por Xi Jinping

Entre las personas investigadas y acusadas aparece el general Zhang Youxia, vicepresidente de la Comisión Militar Central (CMC) y número dos en el mando militar chino, detrás de Xi Jinping. También figura el general Liu Zhenli, jefe de Gabinete del Departamento del Estado Mayor de la comisión.

¿Qué está pasando en China?

Para el analista y catedrático Marco Carrasco, “es probablemente el escándalo más grande de los últimos 50 años en lo concerniente a la rama militar de la República Popular China” . En comunicación con El Comercio, el docente de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos indicó que el descabezamiento militar puede ser visto como una crisis pero también como una oportunidad.

Poco a poco se van conociendo más detalles. Oficialmente, el Diario del Ejército Popular de Liberación, órgano de comunicación del Ejército, informó que ambos dirigentes han sido acusados de “socavar el liderazgo absoluto del Partido sobre el Ejército”.

No hay imputaciones concretas. El gobierno indica que “el Ejército Popular erradicará con seguridad todos los fenómenos negativos y corruptos”, por lo que se supone que la investigación es por casos de corrupción. Según medios como The Wall Street Journal, Zhang Youxia habría facilitado información a Estados Unidos sobre el programa de desarrollo de armas nucleares a cambio de sobornos. Un caso que se enlaza con la investigación contra Gu Jun, ex director general de la estatal CNNC, responsable de los programas nucleares del país, tanto civiles como militares, tal como indica la agencia EFE.

En medio de la crisis política de China, aparece Estados Unidos. Donald Trump y Xi Jinping en la foto. (Foto: AFP)

Otras acusaciones contra Zhang Youxia también girarían en torno a la formación de “camarillas políticas” o redes de influencia contra el partido, abuso de autoridad y “aceptar cuantiosos sobornos” a cambio de facilitar ascensos. Pero no solo se trata de Youxia. Cientos de oficiales subordinados estarían en lista para ser investigados.

Carrasco agrega que “hay una suerte de crisis interna” ya que ahora surge la interrogante de cómo se va a reemplazar a la cúpula militar y “qué tan técnico va a poder ser el reemplazo, porque finalmente una figura como Xi Jinping busca un reemplazo que no solamente cumpla la función militar, sino que sea un respaldo político”.

Además… Un escándalo histórico La historia recordará la caída de Zhang Youxia tal como se recuerda la desaparición de Lin Biao, en 1971. Era uno de los políticos más cercanos a Mao Tse Tung, pero también una fuerza política rival. "Luego de intentar un golpe contra la figura de Mao, Lin trata de escapar y misteriosamente su avión termina estrellándose. Según el reporte oficial, fue producto de un accidente, pero nunca hubo confirmaciones independientes de que efectivamente hubiera sido así", explica Carrasco. Se trata de uno de los escándalos políticos más importantes en China, y más de medio siglo después el régimen vive una nueva crisis.

Para Carlos Aquino, director del Centro de Estudios Asiáticos de la Universidad San Marcos, esta crisis también se evidencia en la misma Comisión Militar Central (CMC), equivalente al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas en el Perú. “Ya estaba en crisis porque casi la mitad de sus miembros había sido defenestrada, ahora solo han quedado dos”, remarca a este Diario. Y es que la CMC está conformada por siete miembros, incluyendo a Xi Jinping. Tras la purga solo han quedado el mandatario y Zhang Shengmin, responsable del aparato disciplinario interno.

“También se podría interpretar como crisis en el sentido de que varios de ellos, como Zhang Youxia, eran funcionarios que fueron promovidos por el mismo Xi Jinping. ¿Por qué? Zhang Youxia es una persona que tiene largos años de amistad con Xi", puntualiza el investigador.

Se trata entonces de una crisis de confianza que alcanza al mismo mandatario y secretario general del Comité Central del Partido Comunista de China.

No es la primera purga que ocurre en China. Según la agencia EFE, desde el 2013, año en el que Xi Jinping asume el mando, se ha retirado a altos manos como al ‘número 3’ del Ejército, He Weidong; Miao Hua, un almirante considerado próximo a Xi; los ministros de Defensa Wei Fenghe y Li Shangfu, y los comandantes de la Fuerza de Cohetes Li Yuchao y Wang Houbin.

La corrupción acecha en China

Zhang Youxia es uno de los militares más importantes de China. Con 75 años, era tanta su relevancia que se mantuvo en la CMC a pesar de haber superado la edad de jubilación. Además, era uno de los 24 miembros del Politburó del Partido Comunista de China. Su misión consistía en la modernización militar de China, como director del Departamento de Desarrollo de Equipos de la CMC.

Pero su caída no solo impacta por el trabajo en el régimen chino. Su estrecho lazo con el presidente Xi es un factor singular: sus padres procedían de Shaanxi y combatieron juntos en 1947 durante la Guerra Civil china, que culminó con la victoria de Mao. Además, por el paso de Zhang Youxia en la guerra contra Vietnam (1979) era admirado por Xi Jinping, que lo llegó a llamar “hermano mayor”.

Es por ello que la nueva purga tiene un profundo significado, y puede ser también una oportunidad. Explica Carrasco que Xi Jinping tiene una frase para su lucha contra la corrupción: “traer abajo tanto a tigres como moscas”, haciendo referencia al perfil de personas corruptas, y en este caso Zhang Youxia sería un tigre.

Si bien ahora se ve una crisis, asevera Carrasco que “le da pie [a Xi Jinping] para una consolidación en el mediano y largo plazo” .

Zhang Youxia, quien era uno de los hombres más cercanos de a Xi Jinping. (Foto: AFP)

¿Cuán serio es el problema de la corrupción en China?

Indica Aquino que “en un un país donde el poder se concentra en las manos de un solo partido, o un solo líder, la corrupción puede crecer”. En el caso de China, siendo un gobierno autoritario, cuenta con medidas disciplinarias para los partidarios que se desvíen.

“En el caso de Xi Jinping, a diferencia de otros líderes chinos, una de las campañas que siempre ha mantenido como permanente es la de las medidas anticorrupción. Ahora bien, muchos dicen, y probablemente sea cierto, que las medidas anticorrupción de Xi Jinping han sido para librarse de sus adversarios políticos " , indica.

Las sanciones pueden ir desde condenas en prisión (incluyendo la cadena perpetua) hasta la pena de muerte.

Para el caso de la cúpula militar retirada, como aún no se conocen los cargos que enfrentan, no se sabe qué sanciones podrían recibir. “Si realmente se llegara a demostrar que este señor [Zhang Youxia] no solo era corrupto, sino que le ha pasado secretos militares a la CIA, a Estados Unidos, obviamente eso sí te garantiza, creo yo, la pena de muerte", explica el especialista.

Un escenario internacional complejo

La crisis que vive hoy China también complica el escenario internacional.

El gigante asiático ha vivido un crecimiento económico y militar impresionante, marcado por una tensión geopolítica con Taiwán, isla que considera como parte de su soberanía y que asegura pronto será recuperada. Cada vez son más comunes los ensayos militares chinos cerca de dicho país.

Por otro lado, también se ha complicado la relación con Japón, y la primera ministra Sanae Takaichi. Y como telón de fondo también se puede contar la rivalidad con Estados Unidos.

Hoy, indica Carrasco, la crisis en China puede “ser una suerte de espacio o una temporalidad algo vulnerable dadas las circunstancias”.

“Cualquier tipo de acción, en general, se hace bastante más riesgosa bajo un contexto como el de ahora. De cierta manera queda herida la jerarquía de poder, y en la que el probable reemplazo no necesariamente sea un cuadro técnico, sino uno que pueda tener una alineación política bastante más cercana a la postura Xi Jinping”, avizora.