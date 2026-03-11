Escuchar
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firma una proclamación en la cumbre «Escudo de las Américas» celebrada en el Trump National Doral de Miami, Florida, el 7 de marzo de 2026. Foto: SAUL LOEB / AFP
Por Irma Montes Patiño

Para entender qué ocurrió el pasado 7 de marzo en el hotel Trump Doral es necesario retroceder a junio del 2022. Cuando la Administración Biden intentó convocar en Los Ángeles la IX Cumbre de las Américas, el foro político más alto del hemisferio. Aquello resultó en una humillación diplomática sin precedentes y un fracaso para Biden: México no asistió, Bolivia tampoco y el bloque caribeño amenazó con hacer lo mismo. El detonante fue la exclusión de Cuba, Venezuela y Nicaragua, decisión repudiada por los entonces presidentes de México, Bolivia y Honduras. El resultado: la cumbre nació muerta y el liderazgo de Washington en el hemisferio quedó en entredicho. La herida no cicatrizó. La siguiente edición, prevista para diciembre del 2025 en República Dominicana, fue suspendida por primera vez en la historia por razones políticas, ante la negativa de México y Colombia de asistir.