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Resumen

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El Palacio de Torre Tagle, sede principal del Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú. (Foto: ANDINA/Andrés Valle)
El Palacio de Torre Tagle, sede principal del Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú. (Foto: ANDINA/Andrés Valle)
Por Irma Montes Patiño

La política exterior de una nación no se improvisa en las páginas de la contingencia, sino en una doctrina basada en la predictibilidad y el interés nacional. El Perú no puede construir su política externa sobre las realidades ajenas de otros continentes: con los candados correctos, dictados por nuestra propia soberanía y seguridad nacional, la diplomacia puede fluir sin obstáculos.

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OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.