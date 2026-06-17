Luego de más de cuatro años de conflicto provocado por la invasión rusa a Ucrania, las principales naciones industrializadas -Francia, Estados Unidos, Canadá, Alemania, Italia, Japón y Reino Unido- acordaron aumentar las medidas para empujar al mandatario ruso, Vladimir Putin, a una negociación que ponga fin a la guerra. Según una fuente diplomática francesa, los aliados acordaron recurrir a nuevas “sanciones sobre el gas y el petróleo” rusos.

Esa postura -que se espera quede plasmada en un documento tras el final de la cumbre que se extiende hasta hoy- constituye un avance en la alianza entre Europa y Estados Unidos, que han pasado por un periodo de tensiones y distanciamientos.

Durante el mandato de Trump, Estados Unidos ha recortado la ayuda a Ucrania, algo que ha sido criticado por sus aliados europeos, quienes han aún buscan convencer al republicano de respaldar a Kiev frente a Moscú.

Pero en Evian parecía que las aguas se habían apaciguado. La buena predisposición hacia Ucrania y su presidente, Volodimir Zelenski, coincide con un momento de buen desempeño de Kiev en el campo de batalla.

(De izquierda a derecha) El presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa; la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni; el presidente de Corea del Sur, Lee Jae-myung; el presidente de Egipto, Abdel Fattah El-Sisi; el primer ministro de Gran Bretaña, Keir Starmer; el presidente de EE. UU., Donald Trump; el presidente de Kenia, William Ruto; el presidente de Francia, Emmanuel Macron; la primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, el primer ministro de la India, Narendra Modi; el primer ministro de Canadá, Mark Carney; el canciller de Alemania, Friedrich Merz; la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el político brasileño Luiz Inácio Lula da Silva posan para una foto de grupo durante la cumbre del G7. (Foto: AFP) / MANDEL NGAN

Trump abrió la puerta a un restablecimiento de las sanciones al petróleo ruso, ahora que el acuerdo con Irán ha provocado que los precios del crudo comiencen a bajar. El conflicto con Teherán había obligado en marzo a Estados Unidos a levantar algunas sanciones al petróleo ruso.

Por su parte, Reino Unido y Canadá anunciaron nuevas sanciones contra Rusia. El Gobierno británico lanzó setenta nuevas sanciones dirigidas a la flota clandestina utilizada para transportar petróleo y gas rusos, mientras que el gobierno canadiense castigó también a la denominada “flota fantasma”, los ingresos energéticos, el sector de defensa y actores vinculados a campañas de desinformación.

El analista internacional Roberto Heimovits señala que probablemente ahora que al parecer se ha apaciguado un poco el conflicto en el Golfo Pérsico, estas potencias le estarían dando más importancia.

Cumbre en Francia Además de Francia, Estados Unidos, Canadá, Alemania, Italia, Japón y Reino Unido, otras naciones invitadas a esta cumbre, como Brasil, India, Kenia y Corea del Sur, fueron convocadas para participar en algunas discusiones.

“Lo que sucede es que después de más de cuatro años de guerra, parece que estas grandes potencias han llegado a la conclusión de que si no sube al máximo el costo para Rusia de seguir agrediendo a Ucrania, entonces los rusos no van a cesar con su agresión, y por eso estarían pensando en ponerle más sanciones”, dice a El Comercio.

El experto recuerda que la economía rusa, que al principio parecía aguantar bastante bien la guerra, en los últimos años ha comenzado a mostrar signos de estar bajo bastante tensión. Y algo similar ocurre en el plano militar.

“Hace unos meses Rusia estaba avanzando en el Donbass. Sin embargo, en los últimos dos o tres meses los ucranianos han detenido su avance en seco y han aumentado el número de muertos y heridos que le propinan a Rusia. Es más, los ucranianos han hecho avances tecnológicos y sus drones llegan cada vez más a Rusia en términos de profundidad y le causan cada vez más daños. Entonces el costo para Rusia está subiendo cada vez más. Y más sanciones podrían quizá comenzar a convencer a Putin que debe buscar una salida negociada a la guerra”, apunta.

El factor Trump

En la actualidad son los socios europeos los que mantienen el mayor apoyo económico para el armamento de Ucrania. Aunque Trump intentó mediar entre Zelenski y Putin, las negociaciones de paz bajo mediación estadounidense estaban totalmente estancadas desde el inicio del conflicto en Medio Oriente, el 28 de febrero. El presidente republicano llegó a reprender públicamente a Zelenski y a calificar a Ucrania como el bando perdedor.

El presidente estadounidense siempre se ha negado a señalar a un país culpable en este conflicto y pone a Kiev y Moscú en el mismo plano de responsabilidad.

Por ello, uno de los puntos más resaltantes del primer día de la cumbre en Evian fue la reunión privada que Trump mantuvo con su par ucraniano, su primer encuentro desde diciembre del 2025.

En esta fotografía de archivo tomada y difundida por el Servicio de Prensa Presidencial de Ucrania el 16 de junio de 2026, aparecen el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski (izquierda), y el presidente de EE. UU., Donald Trump (derecha), conversando durante la cumbre del G7, celebrada en Evian, al este de Francia. (Foto: AFP) / HANDOUT

Según testigos de la cita, el republicano felicitó a Zelenski por el “desempeño” del ejército ucraniano en el terreno, mientras que el líder ucraniano volvió a pedirle que le dé la licencia necesaria para que Ucrania pueda fabricar por sí misma los sistemas y los misiles antiaéreos de patente estadounidense que el país necesita para defenderse de los misiles balísticos rusos, indica la agencia Efe.

Para el analista internacional Francisco Belaunde Matossian es importante destacar que Rusia no quiere saber nada con la paz, por lo que no cree que más presiones hagan una diferencia real.

“Putin ya ha sido presionado bastante, han habido varias acciones, entonces no veo muy probable que esto vaya a tener un efecto. Ni siquiera Donald Trump ha podido presionar a Putin, y eso que incluso quiso convencer a Ucrania que tenía que aceptar perder territorio. Ahora, Putin parece creer que está ganando la guerra, y no es así, está teniendo muchas dificultades”, dice a este Diario.

¿Podría cambiar algo si Trump se compromete a fondo con Ucrania? Belaunde advierte que es difícil saberlo, incluso si el republicano asegura que respaldará más a Kiev.

“Con Donald Trump nunca se sabe, porque Donald Trump tiene mucha simpatía por Putin. El propio Marco Rubio dijo que Estados Unidos ya había hecho lo que podía para generar un acuerdo de paz y que ya se retiraba del asunto porque no habían conseguido resultados. Trump puede ahora que va a apoyar a Ucrania, pero en el fondo no le tiene mucha simpatía a Zelenski. Y, finalmente, con Trump nunca se sabe. No se sabe si efectivamente va a persistir en un apoyo real a Ucrania”, concluye.