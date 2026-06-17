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El presidente de Corea del Sur, Lee Jae-myung; el presidente de Egipto, Abdel Fattah El-Sisi; el primer ministro británico, Keir Starmer; el presidente de EE. UU., Donald Trump; el presidente de Kenia, William Ruto; el presidente de Francia, Emmanuel Macron, y la primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, posan para una foto de grupo durante la cumbre del G7, celebrada en Evian. (Foto: AFP)
El presidente de Corea del Sur, Lee Jae-myung; el presidente de Egipto, Abdel Fattah El-Sisi; el primer ministro británico, Keir Starmer; el presidente de EE. UU., Donald Trump; el presidente de Kenia, William Ruto; el presidente de Francia, Emmanuel Macron, y la primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, posan para una foto de grupo durante la cumbre del G7, celebrada en Evian. (Foto: AFP)
/ MANDEL NGAN
Por Milagros Asto Sánchez

Los líderes del G7 iniciaron una cumbre de dos días en Evian, a los pies de los Alpes franceses, con un renovado compromiso a apoyar a Ucrania y a aumentar la presión contra Rusia, una postura que compartió incluso Donald Trump. Con ello, la guerra entre Kiev y Moscú parece haber vuelto a lo más alto de la agenda tras el acuerdo de alto el fuego entre Estados Unidos e Irán.

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