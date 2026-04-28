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Resumen

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Por undécimo año consecutivo el gasto militar continúa al alza, mientras los misiles, drones y balas caen en varias partes del planeta, dejando miles de muertos y terribles secuelas en la población. Según el más reciente informe del Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo (Sipri), durante el 2025 se alcanzó la cifra de 2,9 billones de dólares en gasto militar.

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