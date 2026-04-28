Si bien este incremento se concentra en los continentes de Europa, Asia y Oceanía, básicamente son tres los países que acaparan el consumo mundial de armamento: Estados Unidos, China y Rusia.

Detalla el reporte que el gasto conjunto de estos tres países representa algo más de la mitad del total, con 1,48 billones de dólares.

En concreto, el aumento fue de 2,9% respecto al año anterior. Sin embargo, aunque se trata de una elevación, es menor a lo reportado en el 2024, cuando el incremento fue de 9,4 por ciento.

2025 2024 2023 Global 2,9 billones US$ 2.8 billones 2.4 billones 1 Estados Unidos 954 billones US$ 997 billones US$ 916 billones US$ 2 China 336 billones US$ 314 billones US$ 296 billones US$ 3 Rusia 190 billones US$ 149 billones US$ 109 billones US$ 4 Alemania 114 billones US$ 88.5 billones US$ 66.8 billones US$ 5 India 92.1 billones US$ 86.1 billones US$ 83.6 billones US$

Explica el instituto que este cambio se da por una caída en el gasto militar de Estados Unidos, pero fuera de este país “el gasto total creció un 9,2% en el 2025”, sostenido por Europa, y vale señalar que Alemania aparece en la cuarta posición desde el 2024, desplazando a Arabia Saudita.

Otro dato importante del informe, señala la agencia de noticias AFP, es que la “carga militar” (proporción del PIB mundial destinada al gasto militar) es la más alta desde el 2009.

Tanques del ejército israelí. (Foto: AFP)

El dron se ha convertido en un arma importante de esta época. (Foto: AFP)

Jorge Chávez Mazuelos advierte que esta situación responde a un “debilitamiento del orden internacional” que se ha hecho notorio en los últimos años. “Lo que habían hecho las instituciones era fomentar la cooperación para moderar el impacto de la anarquía. Lo que estamos viendo ahora es un debilitamiento de esas instituciones y de sus normas, lo cual genera una espiral de desconfianza” , indica a El Comercio.

Además, un rasgo particular es la reaparición de pugnas interestatales, es decir, entre países, como los conflictos armados entre Rusia y Ucrania; Irán, Israel y Estados Unidos; o Pakistán e India. Para el docente de la Academia Diplomática del Perú “es algo que no se veía antes, y eso claramente tiene un correlato en una mayor adquisición de armamento y un mayor gasto militar” .

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Un caso particular es el de Europa, como lo señala el informe del Sipri. De allí proviene el mayor gasto con 864.000 millones de dólares.

Indica el analista internacional Roberto Heimovits que por décadas los estados europeos confiaron en que podrían ser defendidos por Estados Unidos ante una amenaza rusa. Esto cambió con el segudo gobierno de Donald Trump. Por ello, hay dos razones que motivan a gastar más en armamento.

“Varios países europeos habrían llegado a la conclusión de que quizás Estados Unidos no los vaya a defender después de todo y por eso han comenzado a gastar más para incrementar sus arsenales y defenderse a sí mismos en el futuro. Una segunda razón es que, como Estados Unidos está ayudando menos a Ucrania, entonces Europa se ve obligada a llenar ese vacío y a gastar más en ayudar a la exrepública soviética”, explica en diálogo con este Diario.

También adelanta que para el informe del próximo año es probable que haya un incremento aún mayor por el dispendio militar en los países del Golfo Pérsico, entre ellos Emiratos Árabes Unidos, Kuwait y Arabia Saudita, “por el temor a ser atacados por Irán o, en el caso de los países árabes, a ser atacados de nuevo”.

Este mapa muestra los países con más gasto militar. (Imagen: sipri.org)

Así se mueven los actores mundiales

Como se ve, hay actores que ganan protagonismo. En primer lugar, Estados Unidos, y específicamente el gobierno de Donald Trump que, desde el comienzo de su segundo mandato ha pedido a sus socios que incrementen su inversión en defensa.

Para Chávez Mazuelos “hay cuestiones contradictorias” en el enfoque de Trump mientras pide a los miembros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) asumir una mayor responsabilidad financiera por su defensa, lo mismo que a sus aliados asiáticos Corea del Sur, Japón y Filipinas, entre otros.

“Esas estrategias dan cuenta de una menor vocación ofensiva de Estados Unidos que no se condice con los hechos, porque ha desarrollado operaciones militares en Venezuela y en Irán. Entonces, ¿qué sentido tenía realizar ese tipo de operaciones militares si había una vocación de retirarse de esos espacios? Eso no tiene mucho sentido", apunta.

Además… La carrera de Corea del Norte Un actor que no aparece en el registro es Corea del Norte debido a la opacidad y falta de información. Sin embargo, en las últimas semanas ha realizado pruebas de misiles. Han sido cinco lanzamientos y, según la agencia AFP, buscaría reforzar las capacidades nucleares del país en un contexto de mayor acercamiento a Rusia y de una retórica cada vez más dura contra Corea del Sur. Señala Chávez Mazuelos que todo lo visto en Corea del Norte es parte de su doctrina en la que el Ejército está primero, y "Kim Jong Un ha entendido que la única manera de poder blindar su régimen, al margen de tratar de bloquear cualquier tipo de influencia extranjera, es teniendo una capacidad militar que evite una intervención como las que hemos visto en Irán, Irak o Afganistán". Hoy Corea del Norte es una potencia nuclear.

China es otro actor importante en la información del Sipri. Hoy en día ocupa la segunda posición. Señala Heimovits que “China desde hace muchos años incrementa sostenidamente su gasto militar en términos reales”, y esto tiene un efecto en Asia.

“En cuanto a otros países de la región, Australia, quizás Nueva Zelanda, Filipinas, Indonesia, Vietnam, si están gastando más es por el miedo que les ocasiona China. Y ahí también se puede incluir a Taiwán, ciertamente” , agrega.

Y en el caso de Rusia, que ocupa la tercera posición con un incremento sostenido, señala el analista que su gasto está relacionado con la guerra que sostiene con Ucrania. Rusia gasta lo que puede, indica, y si no es más es por el temor del presidente ruso Vladimir Putin a que “si restringe el consumo mediante mayores impuestos, por ejemplo, para aumentar el gasto de defensa, ello genere descontento popular”.

¿Y en Latinoamérica?

Nuestra región parece marcar la diferencia en el mundo. Señala el informe que el gasto militar aumentó un 3,4% en Sudamérica en el 2025 respecto al año anterior, y cayó un 27% en América Central. Es así que, en el caso de Sudamérica, la subida hasta los 56.300 millones de dólares se explica en gran parte por el aumento del gasto en Brasil, que lidera el ránking, seguido por Colombia.

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Indica Chávez Mazuelos que “América Latina es una de las regiones más pacíficas del mundo, no tiene conflictos armados interestatales abiertos, pero evidentemente no escapamos de las dinámicas globales”. Ya hay países que muestran un poder militar alto y “Brasil ciertamente juega un rol importante en la región” para el control del mar.

Hoy Brasil ocupa el puesto 21 en gasto militar con inversiones por 23,9 billones de dólares. Pero para Heimovits esa cifra puede cambiar si se contrasta con su PBI.

“Si tomamos ese monto y lo dividimos entre el PBI, probablemente en términos del PBI el gasto militar de Brasil sea bastante más moderado que el de Chile o el de Colombia”, explica. Y la dinámica de gasto se explica por otras razones.

Si bien estos países buscan tener capacidad disuasiva, aunque ninguno piense atacarlos, hay naciones en las que el gasto obedece a razones como la lucha contra las guerrillas, en el caso de Colombia, o la guerra contra el narcotráfico, en el caso de México.

Contra la guerra: León XIV

En medio de las guerras, los conflictos armados, y el incremento de compras militares, la voz del papa León XIV ha aparecido en estos días para cuestionar los conflictos militares que vienen impulsando el gasto en más armas.

Durante su viaje apostólico por África señaló que “como pastor, no puedo estar a favor de la guerra”. En ese sentido, animó a más personas “a esforzarse por buscar respuestas que provengan de una cultura de paz y no de odio y división”.

¿Puede su opinión cambiar el rumbo del gasto militar? Ambos analistas advierten que es poco lo que se puede hacer desde el Vaticano.

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“Si tenemos una situación en la que un país realmente se siente amenazado por otro, y esa es la razón por la cual decide incrementar su gasto militar, la voz del Papa por más respetable que sea no podría hacer una diferencia”, afirma Heimovits.

En tanto, Chávez Mazuelos señala que la diplomacia vaticana siempre ha apostado por la paz, incluso ha sido intermediario en disputas, pero que la realidad hoy es otra y “las grandes potencias actúan con mayor libertad, incluso sin la necesidad de justificar sus acciones”.

“Hay una tradición de la diplomacia vaticana con respecto a la búsqueda de la paz, pero no es que el Papa por sí solo pueda cambiar una serie de condicionantes estructurales que existen en el mundo y que impulsan a los países a fortalecer sus capacidades”, finaliza.