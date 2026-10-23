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Resumen

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Personas participan en una manifestación ante la sede del gigante tecnológico Meta por supuestamente haber favorecido contenidos del opositor Flávio Bolsonaro, este lunes en Sao Paulo (Brasil). Foto: EFE/ Isaac Fontana
Personas participan en una manifestación ante la sede del gigante tecnológico Meta por supuestamente haber favorecido contenidos del opositor Flávio Bolsonaro, este lunes en Sao Paulo (Brasil). Foto: EFE/ Isaac Fontana
Por Francisco Sanz Gutiérrez

Que las elecciones en el mundo se deciden hoy más por lo que sucede en las redes sociales que en las calles puede ser materia de discusión y aplicar más a unos países que a otros. Lo indudable es que -además de los mítines callejeros de siempre y de los anuncios y debates en radio y televisión- las campañas en las plataformas virtuales se han vuelto indispensables para aspirar a la victoria.

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