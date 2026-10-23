Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
Que las elecciones en el mundo se deciden hoy más por lo que sucede en las redes sociales que en las calles puede ser materia de discusión y aplicar más a unos países que a otros. Lo indudable es que -además de los mítines callejeros de siempre y de los anuncios y debates en radio y televisión- las campañas en las plataformas virtuales se han vuelto indispensables para aspirar a la victoria.
Que las elecciones en el mundo se deciden hoy más por lo que sucede en las redes sociales que en las calles puede ser materia de discusión y aplicar más a unos países que a otros. Lo indudable es que -además de los mítines callejeros de siempre y de los anuncios y debates en radio y televisión- las campañas en las plataformas virtuales se han vuelto indispensables para aspirar a la victoria.
Más todavía si -como destaca el diario español “El País”- hablamos de Brasil, “uno de los países del mundo donde los internautas navegan más horas al día”.
En el 2025 el porcentaje de brasileños que usaba internet superó por primera vez el 90% de la población. El año pasado el gigante sudamericano contaba con 168,7 millones de personas con más de 10 años que usaban internet, en su mayoría desde sus celulares, y con el 95,6% de ellos accediendo a diario, según un estudio del Instituto Brasileño de Geografía y Estadísticas (IBGE).
Ello explica por qué en el proceso electoral de este año en Brasil ha cobrado una importancia capital la presencia en las distintas plataformas virtuales de las campañas de Lula da Silva y Flávio Bolsonaro, con proliferación de acusaciones, ofensas y también noticias falsas saltando de uno y otro lado.
Tras la ajustada victoria en primera vuelta del primogénito de Jair Bolsonaro por menos de dos puntos porcentuales de diferencia, esta parece haberse acortado a solo un punto según las últimas encuestas previas al balotaje de este domingo 25.
Según el sondeo más reciente del Instituto Quaest, el candidato del Partido Liberal recibiría hoy el 45% de la intención de voto, mientras que el líder del Partido de los Trabajadores se quedaría con el 44% de los sufragios.
Es en estas circunstancias que una gigante tecnológica estadounidense y el máximo organismo electoral brasileño se han convertido en protagonistas de la última recta de una feroz e intensa campaña proselitista.
A inicios de esta semana, a raíz de las acusaciones mutuas de las campañas de Lula da Silva y Flávio Bolsonaro por perjuicio deliberado, el Tribunal Superior Electoral (TSE) brasileño le dio 24 horas a Meta para que demostrara que da un trato igual a ambos candidatos en la recta final para la segunda vuelta de este domingo 25. Y amenazó al gigante tecnológico dueño de Facebook, Instagram y WhatsApp con una multa diaria de 200.000 dólares si no lo hacía, aduciendo que ya la semana anterior había exigido medidas que fueron ignoradas por la compañía.
El equipo de Lula ha acusado a Meta, cuyo director ejecutivo es Mark Zuckerberg, de “manipulación algorítmica” y de utilizar su herramienta de inteligencia artificial (IA) para evitar generar contenido electoral del presidente en Instagram, pero no de Bolsonaro. Desde la tienda de este se ha denunciado una supuesta “ofensiva de propaganda negativa” en WhatsApp impulsada por el gobierno “con la aprobación” de Meta. Los dos contrincantes le pidieron incluso al TSE anular o revocar la candidatura del otro por el uso de estas tretas en redes.
Antes de cumplirse el plazo, la empresa respondió reconociendo la existencia de “incidentes técnicos” y fallos como la desactivación de anuncios proselitistas, pero negó cualquier tipo de parcialidad en ello. “Se ha completado la implementación de medidas para cumplir la directiva del tribunal electoral”, señaló Meta en un comunicado, añadiendo que está en vigor un sistema de revisión humana en el que cualquier bloqueo automático a cuentas de anuncios de campaña se someterá a una evaluación manual en el lapso de dos horas. Pero incluso la ONU ha criticado las presuntas restricciones a la libertad de expresión política en las plataformas de Meta.
Este viernes 23, a solo dos días del crucial balotaje, el máximo tribunal electoral ha vuelto a la carga con otro plazo de 24 horas a Meta y a X para que expliquen el funcionamiento de sus algoritmos y herramientas de IA ante las sospechas de que están favoreciendo la campaña del líder opositor. El magistrado Ricardo Villas Boas determinó igualmente una multa diaria de 100.000 dólares a cada empresa en caso de que incumplan la orden. Se trata de un proceso distinto al que ‘saltó’ el lunes 19, esta vez a raíz de que el diario “Folha de Sao Paulo” divulgara mensajes internos de Meta en los que empleados reconocen restricciones que perjudican las cuentas de uno de los postulantes.
La misma justicia electoral brasileña está siendo señalada con el dedo por sua aparentes vacilaciones al momento de fijar normas, límites y sanciones. Los dos bandos en disputa han acusado al TSE de parcialidad y de lentitud a la hora de poner freno a la desinformación en internet. Según datos de la misma corte consignados por la agencia EFE, desde julio se han abierto casi 100.000 procesos en los tribunales electorales de toda la nación, de los cuales el 45% ya ha sido analizado o se encuentra en estudio. Esta cantidad convierte a estos comicios en los más judicializados de la historia de Brasil.