Europa

¿Cómo queda la OTAN?

"Algunos analistas predicen el fin de la OTAN, pero yo no creo que eso ocurra aún. Sin embargo, la relación entre Estados Unidos y Europa está quebrada, aunque no rota. Se ha agrietado, pero no ha llegado a un punto de ruptura total, comentó el internacionalista a este DIARIO.





Para él, lo preocupante es que el reordenamiento global impulsado por Trump, Putin y Xi Jinping parece apuntar a un cambio de largo plazo, algo que no toma en cuenta un factor importante: las elecciones.





Este nuevo orden global podría consolidarse si continúan las tendencias políticas actuales, aunque hay factores de incertidumbre. Por ejemplo, las elecciones en Estados Unidos o en Europa podrían alterar este panorama. Un caso a observar es el de Alemania, que tendrá elecciones próximamente.





"Si Alemania, como líder de la Unión Europea, adopta una postura más permisiva con Putin o se alinea con la visión de Trump, la crisis en Europa podría profundizarse. La OTAN enfrenta un momento crítico de redefinición, donde su unidad dependerá de cómo evolucione el panorama político en Occidente y de la capacidad de Europa para adaptarse a un mundo con una relación más inestable con Estados Unidos", expresó Escobar.