Por Christian Mestanza Arquiñigo

Las recurrentes tensiones entre el gobierno de Javier Milei y la prensa argentina han llegado a un nuevo nivel. El jueves 23, el Ejecutivo bloqueó el ingreso de todos los periodistas acreditados en la Casa Rosada —sede del Poder Ejecutivo— y presentó una denuncia penal contra dos reporteros. La medida marca una escalada en la confrontación entre la presidencia y la prensa que podría tener serias consecuencias.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

AnálisisInterpretación de las noticias basada en evidencia, incluyendo data y proyecciones posibles en base a eventos pasados.