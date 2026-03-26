Por segunda vez desde su captura y ‘extracción’ de Caracas, ocurrida el 3 de enero, Nicolás Maduro compareció este jueves 26, junto con su esposa Cilia Flores, ante un tribunal de Nueva York para afrontar los cargos de conspiración por narcoterrorismo, conspiración para importación de cocaína, posesión de ametralladoras y artefactos destructivos y conspiración para la tenencia de armas.

En paralelo a esta nueva presentación ante la justicia, la figura del otrora todopoderoso líder chavista se va difuminando en su país. Si bien la exigencia de liberación de la expareja presidencial se mantiene en discursos oficiales, en fotos de Maduro y Flores en murales y vallas publicitarias y en videos transmitidos por medios estatales, estos ya son mucho más espaciados que en los meses de enero y febrero, y la atención del gobierno interino de Delcy Rodríguez está puesta en tareas bastante más urgentes.

Recomponer las relaciones con Estados Unidos es una de ellas, y tal parece que esto pasa inevitablemente por ir borrando rastros de madurismo desde el palacio de Miraflores. Uno de estos se refleja, por ejemplo, en el cambio en la televisión estatal, antes monopolizada por las largas apariciones nocturnas de Maduro. Rodríguez es partidaria de intervenciones mucho más breves y sobrias que su antecesor.

La caída de altos funcionarios del cogollo de Maduro es otra muestra. Acaso la permanencia de Diosdado Cabello como ministro del Interior es uno de los últimos rezagos de madurismo en el gabinete. Si bien quien fuera número dos del régimen durante muchos años mantiene su retórica confrontacional con Washington, hasta ahora no ha cuestionado la estrategia de Rodríguez.

Hace unos días, el internacionalista Carlos Novoa le dijo a El Comercio que Cabello “es aún uno de los hombres más fuertes dentro del esquema venezolano” y que su permanencia en el círculo de poder “responde a un rol de soporte político y militar”, por lo cual no sería de extrañar que ello haya sido conversado con Washington en medio del deseo trumpista de que la de Venezuela sea una transición gradual y no rupturista.

Más allá de Cabello, las señales de desdibujamiento de la figura e influencia de Maduro en su país siguen a la orden.