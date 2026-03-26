Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

González López sustituye como ministro de Defensa a Vladimir Padrino, quien había sido designado en el cargo por Nicolás Maduro en 2014.
González López sustituye como ministro de Defensa a Vladimir Padrino, quien había sido designado en el cargo por Nicolás Maduro en 2014.
Por Francisco Sanz Gutiérrez

Por segunda vez desde su captura y ‘extracción’ de Caracas, ocurrida el 3 de enero, Nicolás Maduro compareció este jueves 26, junto con su esposa Cilia Flores, ante un tribunal de Nueva York para afrontar los cargos de conspiración por narcoterrorismo, conspiración para importación de cocaína, posesión de ametralladoras y artefactos destructivos y conspiración para la tenencia de armas.