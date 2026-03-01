Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
Apenas horas después de divulgada la muerte del líder supremo iraní Alí Jamenei, el hijo mayor del sha derrocado por la revolución islámica en 1979, Reza Pahlavi, aseguró en un editorial publicado en “The Washington Post” que pretende tener un papel crucial en el proceso de transición en Irán.
Tras su primera reacción de celebración en la red social X -”Con su muerte (del ayatola), la república islámica ha llegado de hecho a su fin y pronto será arrojada al basurero de la historia”-, Pahlavi escribió en el prestigioso medio estadounidense: “Muchos iraníes, a menudo a pesar de las balas, me han pedido que lidere esta transición. Me impresiona su valentía y he respondido a su llamado”.
Luego Pahlavi esboza una presunta hoja de ruta para que el estado persa se transforme en una democracia, lo cual supone -según él- la redacción de una nueva constitución que deberá ser ratificada por un referéndum y a continuación la realización de elecciones libres bajo supervisión internacional, de manera que una vez que los iraníes voten el gobierno de transición quede disuelto.
Este panorama choca, sin embargo, con la realidad actual. En diálogo con El Comercio, el analista internacional Carlos Novoa remarca que la caída del gobierno teocrático de Irán no será fácil. “A diferencia de Siria, con Bashar al Asad, o de Libia, con Muamar Gadafi, en donde muerto el líder, el régimen se derrumbó, en Irán se ha construido desde 1979 una institucionalidad sostenida en la Guardia Revolucionaria, un ejército que defiende al régimen independientemente de las fuerzas armadas comunes y corrientes”.
Novoa recuerda, además, que el desaparecido ayatola tenía ya 86 años, por lo cual ya se pensaba en una sucesión. “En cuanto a una oposición, Irán no tiene una propiamente dicha. Los opositores están en la cárcel, en el exilio o están muertos. Y esta ausencia se vio en las protestas callejeras de hace unas semanas, que fueron reprimidas de manera brutal en Teherán y otras ciudades del país”, apunta.
El nombre del hijo mayor del sha, actualmente de 65 años, estuvo en la voz de no pocos manifestantes que gritaban “Pahlavi volverá” en las recientes concentraciones contra el régimen de los ayatolas en enero. Pero están aún muy lejos de constituir una mayoría. Radicado en Estados Unidos desde hace más de cuatro décadas, Pahlavi es el principal representante de una de las comunidades de iraníes en la diáspora más importantes (la que se asienta en Washington), y es desde la capital del gigante norteamericano desde donde ha pedido repetidamente la intervención directa de la Administración Trump para poner fin al régimen islámico que depuso a su padre.
Que sea visto por algunos analistas como un posible líder de una transición a la democracia se estrella con que Pahlavi carece de opción alguna de constituirse en una figura de consenso, según Novoa. “En su mayoría no lo conocen, está en el exilio desde fines de los años setenta del siglo pasado y no ha vuelto al país. No hablo solo de que dentro del régimen de los ayatolas lo acepten en una eventual transición sino de que el iraní de a pie no lo va a aceptar, no es un personaje identificado con la gente o que personifique algún anhelo iraní”, apunta. El recuerdo del gobierno autocrático de su padre sigue siendo ambiguo en Irán, aunque ha aumentado la nostalgia por la cierta prosperidad económica vivida en momentos de esa época.
Además de no haberse distanciado de los abusos cometidos durante el gobierno de su progenitor, entre los años 1941 y 1979, los críticos de Pahlavi le achacan su cercanía con Israel y Estados Unidos, los enemigos mayores en el imaginario popular de la nación persa. Se menciona siempre un viaje muy publicitado que hizo a Tel Aviv en el 2023. Quienes no quieren ver cerca a Pahlavi también aseveran que opositores prominentes del régimen, como el rapero Toomaj Salehi, la ganadora del Nobel de la Paz 2023 Narges Mohammadi o el disidente Hossein Ronaghi, que han pasado meses en prisión bajo severas torturas, tienen muchas más credenciales para asumir el liderazgo en la resistencia contra el perverso régimen.
Como señala el internacionalista Alex Shams, el cambio de régimen en Teherán figura en la agenda de Estados Unidos desde hace generaciones. En los últimos tiempos, de acuerdo con Shams, gobiernos como los de EE.UU., Israel y Arabia Saudita han gastado millones de dólares en un esfuerzo propagandístico para promover a Pahlavi. El analista Alireza Nader recuerda que en algún momento Donald Trump tildó al hijo del sha de ser “una buena persona”, pero que hoy prefiere esperar a ver quién emerge en Irán como un líder más eficaz, más allá de que haya presentado un “Proyecto de Prosperidad de Irán” -un plan político y económico nacional para instaurar un gobierno provisional- y de que cuente con el respaldo de dirigentes empresariales mundiales.
¿Qué ocurrirá finalmente con Trump con respecto a Pahlavi? “Algunos opinan que Estados Unidos podría imponerlo en el poder, como hizo en Iraq hace unos años, pero no creo que ello ocurra, (Pahlavi) sería un presidente sin el control del país, sería más bien un gobernante con un control parcial, que podría dominar quizá Teherán y alrededores, pero no más allá y eso desataría muchas luchas intestinas”, avizora Carlos Novoa. A tenor de lo visto hace apenas dos meses en Venezuela, donde una vez 'extraído' del cargo Nicolás Maduro, la Administración Trump prefirió no dar luz verde a la participación en el poder de María Corina Machado, una figura fuerte de la oposición, todo indica que Pahlavi no tendrá aún ese rol capital al que aspira en el país que lo vio nacer.