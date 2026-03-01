Apenas horas después de divulgada la muerte del líder supremo iraní Alí Jamenei, el hijo mayor del sha derrocado por la revolución islámica en 1979, Reza Pahlavi, aseguró en un editorial publicado en “The Washington Post” que pretende tener un papel crucial en el proceso de transición en Irán.

Tras su primera reacción de celebración en la red social X -”Con su muerte (del ayatola), la república islámica ha llegado de hecho a su fin y pronto será arrojada al basurero de la historia”-, Pahlavi escribió en el prestigioso medio estadounidense: “Muchos iraníes, a menudo a pesar de las balas, me han pedido que lidere esta transición. Me impresiona su valentía y he respondido a su llamado”.

Luego Pahlavi esboza una presunta hoja de ruta para que el estado persa se transforme en una democracia, lo cual supone -según él- la redacción de una nueva constitución que deberá ser ratificada por un referéndum y a continuación la realización de elecciones libres bajo supervisión internacional, de manera que una vez que los iraníes voten el gobierno de transición quede disuelto.

Este panorama choca, sin embargo, con la realidad actual. En diálogo con El Comercio, el analista internacional Carlos Novoa remarca que la caída del gobierno teocrático de Irán no será fácil. “A diferencia de Siria, con Bashar al Asad, o de Libia, con Muamar Gadafi, en donde muerto el líder, el régimen se derrumbó, en Irán se ha construido desde 1979 una institucionalidad sostenida en la Guardia Revolucionaria, un ejército que defiende al régimen independientemente de las fuerzas armadas comunes y corrientes”.

Novoa recuerda, además, que el desaparecido ayatola tenía ya 86 años, por lo cual ya se pensaba en una sucesión. “En cuanto a una oposición, Irán no tiene una propiamente dicha. Los opositores están en la cárcel, en el exilio o están muertos. Y esta ausencia se vio en las protestas callejeras de hace unas semanas, que fueron reprimidas de manera brutal en Teherán y otras ciudades del país”, apunta.