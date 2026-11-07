Periodista de El Comercio Juan Pablo León cuenta cómo fue su encuentro con el papa Leó XIV en el inicio de su gira por Sudamérica | Imagen: El Comercio
Periodista de El Comercio Juan Pablo León cuenta cómo fue su encuentro con el papa Leó XIV en el inicio de su gira por Sudamérica | Imagen: El Comercio
Por Redacción EC

El viernes 6 de noviembre de 2026 será un día difícil de olvidar para el periodista peruano Juan Pablo León, quien vivió en carne propia el proceso de cómo se prepara, se desarrolla y se lleva a cabo un viaje papal.

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