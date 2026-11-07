El viernes 6 de noviembre de 2026 será un día difícil de olvidar para el periodista peruano Juan Pablo León, quien vivió en carne propia el proceso de cómo se prepara, se desarrolla y se lleva a cabo un viaje papal.

En esta oportunidad, el enviado especial de El Comercio para cubrir la gira sudamericana del papa León XIV a Uruguay, Argentina y Perú, este último país en voz del Santo Padre uno de sus “muchos hogares”, cuenta cómo vivió el antes, durante y después de este primer tramo recorrido por el papa, su comitiva oficial y el grupo de periodistas acreditados para la gira, desde Roma (Italia) hacia Montevideo (Uruguay).

Nuestro compañero, quien además es editor de la sección Nacional de El Comercio, empezó su día muy temprano – de madrugada -, sin poder dormir y con muchas tareas pendientes por realizar antes de embarcarse en el avión junto al papa León XIV.

El primer lugar que visitó fue la Oficina de Comunicaciones del Vaticano, donde recibió todas las acreditaciones, permisos y materiales informativos para el uso de los periodistas que forman parte del viaje. Luego, acudió a una oficina para recoger su pase de abordar para volar junto al papa. El propio Juan Pablo asegura que no durmió ni siquiera 40 minutos porque en su mente no dejaba de imaginar lo que iba a ser su encuentro con León XIV.

Mira el video del primer día de Juan Pablo León con el papa

Pero Juan Pablo no estuvo solo. El enviado especial de El Comercio compartió la experiencia y el viaje con los experimentados periodistas Carlos Villarreal (RPP Noticias) y Fátima Saldonid (TV Perú). Esta pequeña delegación de la prensa peruana está viviendo, sin duda alguna, la que bien podría ser la cobertura más importante de su carrera periodística.

El viaje de Roma a Montevideo duró 14 horas. Ya en el avión, y en pleno vuelo, el papa León XIV compartió un momento con todos los periodistas presentes e incluso les dio su bendición para que puedan realizar su trabajo de la mejor manera.

Al momento de conocerlo personalmente, Juan Pablo le obsequió al pontífice unas fotos de mediados de los años 80, cuando iniciaba su misión pastoral en el Perú, en la ciudad peruana de Chulucanas, donde logró hacer grandes amistades.

Nuestro enviado especial Juan Pablo León tuvo la oportunidad de dialogar unos minutos con el papa León XIV durante el vuelo con el que Su Santidad iniciará su gira por Sudamérica. / Juan Pablo León Almenara

Además, el hombre de prensa le pidió al Santo Padre que bendiga una serie de artículos religiosos como rosarios, medallas y estampas, que algunas personas le habían encargado. Pero sin lugar a dudas, la parte más emotiva del momento fue cuando nuestro compañero Juan Pablo León le pidió al papa que bendiga la ecografía de su futuro bebé, que tiene tres meses en el vientre de su esposa.

Finalmente, el periodista le entregó al papa un King-Kong, tradicional dulce lambayecano que el Santo Padre recibió con mucha alegría.

“Tal como lo habían descrito, el papa es una persona súper cercana y súper amable. Me dio dos apretones de mano donde está mi anillo de matrimonio. Creo que no me voy a lavar las manos en 15 días”, indicó Juan Pablo León, visiblemente emocionado.

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