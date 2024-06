“Ya pasó la etapa del déficit fiscal cero, ahora vamos a la etapa de la emisión cero. Ahora se viene el cambio del régimen monetario”, señaló el presidente en canal LN+, tras conocerse el resultado. Agregó incluso, lleno de entusiasmo, que Argentina empieza a parecerse a Alemania, Francia e Italia.

El resultado se definió entrada la madrugada de este viernes 28. Ya se estimaba un resultado a favor, pues se trata de un paquete de reformas económicas acotado respecto a su versión original. El Senado introdujo algunas modificaciones que fueron aprobadas por la Cámara de Diputados con 148 votos a favor, 107 en contra y 2 abstenciones.

Con este resultado, Javier Milei contará con facultades legislativas por un año, incentivos a las grandes inversiones, una flexibilización de la legislación laboral y la autorización para privatizar una decena de empresas públicas, entre otros puntos.

“El gobierno nacional logró la aprobación de la primera ley hacia el país libre y próspero que los argentinos eligieron”, proclamó un comunicado de la presidencia.

Congreso argentino aprobó la Ley Bases tras un largo debate que se extendió hasta la madrugada. (Foto AFP)

Para el analista internacional Jorge Negri se trata de la primera victoria política del gobierno de Javier Milei.

“Estamos hablando de un partido que tiene aproximadamente el 10% de las bancas en el Parlamento y que aún así es capaz de aprobar una legislación con un contenido muy ambicioso, en tan solo seis meses, aún cuando tuvo que ceder bastante. Es decir, es una norma que sale mucho más recortada”, aclara a El Comercio el docente de la Universidad Torcuato Di Tella.

¿Esto significa un cambio en el gobierno frente a la oposición?

Para la politóloga argentina Alexandra Morales, no necesariamente implica “una narrativa conciliadora, una narrativa política diferente a la que viene manejando hasta ahora”.

“Yo creo que el tema de la negociación y los acuerdos políticos sigue siendo una de las grandes debilidades de este presidente, pero entendiendo lo trascendental que era para poder llevar el acuerdo y para poder conseguir la mayoría en la Ley de Bases, lo que hizo fue una modificación dentro de su propio gabinete”, indica a este Diario la analista de la red de politólogas No sin Mujeres.

En este caso, señala que es el ministro Guillermo Francos quien llevó los acuerdos, y quien tiene más experiencia política.

Segunda etapa: ¿cambio monetario?

“Ahora se viene el cambio del régimen monetario”, apuntó Milei durante la entrevista a LN+. ¿Qué significa este cambio? Vale recordar que Argentina presenta una economía en recesión y la inflación en 280% anual a mayo, según la agencia de noticias AFP. Además, sufrió un derrumbe del 5,1% del Producto Bruto Interno en el primer trimestre de este año y tiene a más de la mitad de su población en la pobreza.

Para los dos analistas consultados por este Diario, la declaración de Milei aun sigue teniendo pocos detalles. El paquete de “Ley de Bases” todavía se debe reglamentar para conocer los siguientes pasos.

Indica Negri que se trataría de un cambio no tan drástico a como se tenía pensado. “Lo que yo creo es que el gobierno avanzará hacia una flexibilización de los flujos de capitales, tal vez la eliminación de los tipos de cambio múltiples, pero los detalles de todo eso no están claros. Una de las banderas del gobierno en este nuevo régimen monetario habla de competencia de monedas, no una suerte de flexibilización de la idea de dolarización”, explica.

Además… La "Ley de Bases" Se trata de uno de los mayores paquetes legislativos planteados por el presidente Javier Milei. Señala Alexandra Morales que contiene 238 artículos, es bastante plural, y hay una intervención en 11 áreas diferentes del Ejecutivo. Propone incentivos a las inversiones, retira algunas cuestiones impositivas, plantea también la privatización de empresas y organismos estatales, "a pesar de que en medio de la negociación, unas de las más importantes, Aerolíneas Argentinas y las empresas de medios públicos, han quedado por fuera". También otorga facultades legislativas al gobierno por un plazo limitado.

La idea de cambio monetario también va de la mano con una segunda etapa. anunciada por Milei.

“La consolidación fiscal está en marcha, ya pasó la etapa del déficit cero. Ahora vamos a la etapa de la emisión cero. Se viene el cambio de régimen monetario. Lo que nosotros estamos apuntando es a que la base monetaria amplia no varíe más”, adelantó el mandatario a la prensa argentina.

Señala Morales que es aquí donde aparece el nombre de Federico Sturzenegger, y lo que haría sería “ejecutar todos los artículos que se han aprobado a partir de la Ley Bases”.

Nuevo ministerio y Sturzenegger

Tras la aprobación de la Ley de Bases, entre los anuncios del presidente argentino está la creación de otro ministerio. Aunque el nombre aun no está definido, en una entrevista, el jefe de Estado señaló que será un “ministerio que se encargará de llevar adelante las reformas”.

Federico Sturzenegger es un reconocido economista argentino, con experiencia académica y política. Ha sido señalado como "el cerebro" de la "Ley Bases". (Foto: AFP)

Posteriormente, la agencia EFE informó que el portavoz presidencial Manuel Adorni dijo que el nombre del nuevo ministerio no está definido. Agregó que estará “encargado de la aceleración y la puesta en marcha de todo lo que tiene que ver con la desregulación y limpieza burocrática”.

Sin embargo, si se tratara de un ministerio, para Morales sería “un tanto contradictorio”. Fue el mismo presidente Milei, cuando estaba en campaña electoral, quien se mostró en contra de tener muchos ministerios y creó el Ministerio de Capital Humano, que concentró en uno solo los de Educación; de Desarrollo Social; de Trabajo, Empleo y Seguridad Social; y de las Mujeres, Géneros y Diversidad.

“No tenemos que olvidar las bases ideológicas de Javier Milei y en donde él no cree en el Estado, incluso cree en la eliminación del mismo, por lo cual es medio contradictorio, así que tenemos que ver si los anuncios que hizo en realidad buscan ser mucho más mediáticos”, resalta la politóloga.

Lo que sí está confirmado es que quien liderará este despacho será Federico Sturzenegger, expresidente del Banco Central de Argentina (2015-2018) durante el Gobierno de Mauricio Macri (2015-2019). Además, él ha tenido un rol central en el diseño del paquete de reformas económicas impulsado por Milei.

“Es una persona muy comprometida con la desregulación, es decir, tratar de eliminar toda la madeja de normas y artículos que regulan la economía. Argentina es una economía muy regulada, muy cerrada, llena de enormes cantidades de dispositivos. Con eso tendría una cartera, explícitamente orientada a eso la desburocratización y la desregulación de la economía”, remarca Jorge Negri.

Por lo pronto, los siguientes pasos que deberá dar el presidente argentino son la promulgación de la Ley de Bases, la regulación y su puesta en marcha.