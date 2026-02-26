México es actualmente el caso más preocupante debido al caos que generó la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como ‘El Mencho’, jefe del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG). El narcotraficante murió tras un enfrentamiento con las fuerzas militares en la localidad de Tapalpa (Jalisco).

El suceso ha generado una ola de violencia con los llamados narcobloqueos, incendios de vehículos e infraestructura pública, a los que se han sumado tiroteos, principalmente en la ciudad de Guadalajara, una de las sedes del Mundial de la FIFA.

Fotografía que muestra un bloqueo con vehículos incendiados este domingo, en una vía de Guadalajara (México). (Foto: EFE/ Francisco Guasco)

El Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP) había indicado que por estos sucesos hasta el domingo 22 se habían cancelado 56 vuelos en el estado de Jalisco, donde se encuentra Guadalajara.

Algunos de los incidentes violentos se registraron en las inmediaciones del Estadio Akron de la ciudad mexicana, en el que si disputarán cuatro encuentros del torneo. Antes de esto, el recinto deportivo tapatío albergará dos partidos de la serie de repechaje clasificatorio al Mundial.

Además de los citados juegos en el Estadio Akron, hay otros nueve partidos programados en territorio mexicano durante la Copa del Mundo: cinco en el Estadio Azteca de Ciudad de México y otros cuatro en el Estadio BBVA de Monterrey.

La posibilidad de represalias por el deceso de ‘El Mencho’ genera preocupación ante la posibilidad de que la notoriedad del Mundial pueda ser utilizada para enviar mensajes por parte del narcotráfico a través de atentados.

Claudia Sheinbaum, presidenta de México, ha buscado disipar estas dudas asegurando en una rueda de prensa realizada el martes 24 que el evento tendrá “todas las garantías, ningún riesgo”.

'El Mencho' era el líder de una de las organizaciones criminales más poderosas de México. (Foto: Gobierno de México)

Pablo Lemus, gobernador de Jalisco, también negó que estos hechos puedan llevar a que su país sea retirado de la organización de la copa.

“Hay mucha información falsa; algunos medios la han tomado, pero la propia presidenta Claudia Sheimbaum lo acaba de anunciar: no hay absolutamente ningún riesgo para México de perder ninguna de las tres sedes del Mundial”, indicó el gobernador en diálogo con los medios.

Lemus agregó que las autoridades mexicanas se reunieron con representantes de la FIFA y la entidad rectora del fútbol les manifestó que “no hay intención de quitarles la sede”.

Sin embargo, la posibilidad de que le violencia se siga propagando en Jalisco y se haga igual de virulenta en otras regiones del país sigue siendo un tema de preocupación para observadores internacionales y especialistas, incluso más allá de posibles actos de venganza contra el Estado mexicano.

Integrantes del ejército de México custodian las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de Guadalajara, en Tlajomulco de Zúñiga. (EFE/ Francisco Guasco). / Francisco Guasco

En una reciente entrevista con El Comercio, el analista internacional Francesco Tucci señaló que el escenario de una guerra de sucesión en el CJNG tras la caída de ‘El Mencho’ no puede ser descartado. Los bloqueos e incendios serían indicadores de “tensiones iniciales”, según el especialista.

“Existe alto riesgo de guerra interna por la sucesión, similar al Cártel de Sinaloa tras la caída de El Chapo en el 2016, donde facciones como Chapitos vs. Mayos generaron fragmentación y violencia. Es el peor escenario considerado por los especialistas por la violencia que generaría: posibles contendientes como “El Sapo” (con respaldo familiar) y “El Jardinero” podrían chocar por control en Jalisco y Colima, disolviendo el mando central en grupos rivales”, comentó Tucci días atrás.

De momento, el gobierno mexicano ya ha comenzado a tomar medidas para el restablecimiento del orden con el despliegue de 10.000 militares el lunes 23 para resguardar a la población de la violencia. Aunque los efectivos fueron enviados a varias regiones del país, la mayor parte de ellos fueron destinados a Jalisco.

Sheinbaum ha declarado que la situación se ha ido “normalizando” y que los aeropuertos con afectados por las cancelaciones han vuelto a operar con normalidad.

Gianni Infantino ha reiterado su apoyo a México para la organización del Mundial. (Foto: Jim WATSON / AFP) / JIM WATSON

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, afirmó desde Colombia que sigue con detalle la situación en México y que en su organización están “convencidos de que todo se va a dar de la mejor manera posible”.

“Por supuesto que venimos analizando y monitoreando la situación de México durante estos días. Desde el principio quiero decir que tenemos confianza total en México, en la presidenta Sheinbaum y sus autoridades”, comentó.

México entre dos frentes

La reciente movilización de efectivos militares y la normalización de algunas operaciones sugiere cierto nivel de control del caos por parte del gobierno mexicano, según comentó el internacionalista Jorge Antonio Chávez en diálogo con El Comercio. No obstante, desde la perspectiva del docente de la Academia Diplomática del Perú todavía hay riesgos relacionados a más pugnas por el poder dentro del narcotráfico.

“Habitualmente, cuando se acaba con la vida de la cabeza de un cartel de la droga tan fuerte como Jalisco Nueva Generación lo que se da es una lucha dentro del propio cartel para tomar esa posición de poder. La estrategia de México ha ido por dos caminos: debilitar las estructuras medias del cártel en sus redes financieras, logísticas; a los mandos operativos que desarrollan actos de violencia y también en este caso han desarrollado una operación en contra de la cabeza de la organización”, apunta Chávez.

Teniendo en cuenta que el inicio del Mundial está programado para el 11 de junio, un eventual brote de violencia prolongado por los próximos meses es una amenaza seria a las intenciones de México de conservar sus sedes.

Un integrante del Cuerpo de Bomberos de Guadalajara intenta apagar un vehículo incendiado este domingo en Guadalajara, México. (EFE/ Francisco Guasco).

Desde la visión de Chávez, el hecho de que el gobierno mexicano haya decidido recurrir a un operativo directo contra el narcotráfico se debe a una presión creciente por parte de Estados Unidos. Esto estaría llevando a que Sheinbaum empiece a abandonar la política de no confrontación con los cárteles que mantenía Andrés Manuel López Obrador, su predecesor.

“Estados Unidos preconiza la seguridad de su territorio contra de amenazas no convencionales, como con los cárteles de la droga, a los que ha catalogado como organizaciones terroristas. Hay que entender CJNG mueve una gran cantidad de fentanilo que se ha convertido en la principal causa de muerte de estadounidenses entre los 18 y 49 años”, explica el analista.

Más allá de ese detalle, la intervención directa del gobierno mexicano abre la posibilidad de la respuesta violenta de los cárteles, que es sumamente preocupante debido a la gran capacidad operativa de estas organizaciones, algo que Jorge Antonio Chávez considera en muchos frentes “equiparables a las que tienen los Estados”.

A pesar de que el internacionalista sostiene que es pronto para afirmar que la política de Sheinbaum contra los narcos es similar a la de Felipe Calderón, sí menciona que es más claro que el actual gobierno mexicano ha hecho lo que considera necesario para evitar una participación directa de Washington contra los cárteles. El riesgo de esto último es mayor si se considera que Donald Trump ya ha entablado amenazas alrededor de este tema.

“Lo que México quería evitar a toda costa es que Estados Unidos se involucrara directamente, ya sea con ataques con drones o con fuerzas especiales ingresando a su territorio. Debe entenderse que México ha perdido cerca del 50% de su territorio en manos de Estados Unidos, por tanto, la presencia armada de Washington al margen de lo que pueden ser algunos agentes de la DEA es absolutamente inaceptable para ellos”, finaliza el especialista.

EE. UU. y posibles problemas con los turistas

La organización del Mundial también ha tenido cuestionamientos hacia Estados Unidos, debido a críticas relacionadas a la gestión migratoria y las detenciones del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).

Humans Right Watch indicó en diciembre del 2025 que EE. UU. ya registraba un precedente preocupante, debido a que el 13 de julio de ese mismo año el ICE detuvo y posteriormente deportó a su país de origen a un solicitante de asilo que se dirigía a la final del Mundial de Clubes junto a sus hijos de 10 y 14 años.

Infantino le muestra a Trump la copa del Mundial.

El hombre, que pidió por entonces no ser identificado, fue detenido en las inmediaciones del Estadio MetLife de Nueva Jersey luego de emplear un dron para tomarse fotos con los menores. Pese a que el uso de estos dispositivos en los alrededores de los eventos deportivos está prohibido, esto generalmente solo se sanciona con multas.

Existe preocupación por parte de las organizaciones civiles alrededor de la presencia del ICE durante el Mundial del 2026 debido a las detenciones arbitrarias y con “perfil racial” que estaría realizando la agencia estatal. La Coalición Inmigrante de Florida (FIC), que agrupa a varias de estas entidades, asegura que dicho estado “no es un destino seguro para turistas internacionales”.

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, ha promovido medidas de colaboración con las que impulsa el gobierno central en torno a la migración, lo que incluye las operaciones de Alligator Alcatraz, un enorme centro de detención que alberga a miles de personas retenidas por el ICE.

“No queremos que nuestros aficionados sean hostigados por agentes migratorios cuando solo intentan ir a un partido”, sostuvo Thomas Kennedy, representante de la FIC.

Un hombre de origen hispano forcejeando con dos agentes de ICE para evitar ser detenido. (Foto: captura @Univision-Chicago / YouTube)

La asociación civil menciona con especial atención el riesgo para los turistas y aficionados que pueden llegar procedentes de Latinoamérica, Asia y África. Solo en Miami, una de las ciudades más importantes de Florida, hay programados siete partidos del torneo y en total se jugarán 78 encuentros en territorio estadounidense.

A lo anterior se añade el veto que ha establecido Washington a los viajeros procedentes de 78 países entre los que se encuentran Afganistán, Eritrea o Irán. El caso de este último es de particular importancia al tratarse de un país clasificado a la Copa del Mundo.

Estados Unidos ha aclarado que los deportistas, entrenadores y equipo técnico que viajen al Mundial o los Juegos Olímpicos de Los Ángeles en el 2028 no tendrán problemas para participar de las justas deportivas, pero la situación es mucho más nebulosa para los aficionados de países como Irán, ya que en teoría deberán someterse al proceso migratorio regular.

El caso iraní es un ejemplo de las complejidades que esto supone en un escenario migratorio restringido, pues el gobierno del Estado persa ya ha reclamado ante la FIFA que EE. UU. está dificultando los trámites de visados para sus jugadores, funcionarios e hinchas.

Irán fue uno de los primeros países en clasificar al Mundial de 2026.

“Aunque es un derecho de nuestra comunidad futbolística participar en este evento sin obstáculos, Estados Unidos ha violado hasta ahora sus compromisos en este sentido”, declaró en diciembre del 2025 Esmaeil Baghdei, representante del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní.

La postura oficial de la FIFA es que no debe permitirse la discriminación de los aficionados en función de procedencia desde su normativa, pero señala que esto está supeditado a la “seguridad nacional” de los anfitriones. La creciente tensión entre Washington y Teherán, con la posibilidad de un intercambio militar, hacen que el contexto sea todavía más complicado.

Seguridad, drones y ciberataques

La presencia de drones no autorizados se ha convertido en una preocupación adicional para el gobierno estadounidense de cara al Mundial por el potencial de acciones violentas en las que puedan ser empleados estos equipos.

Según reportó Politico, líderes militares, agencias estatales estadounidenses, gobiernos locales y especialistas de la FIFA se reunieron durante dos días para analizar los riesgos potenciales de drones maliciosos que ingresen al espacio aéreo del país norteamericano.

Para autoridades y especialistas, las pequeñas aeronaves no tripuladas podrían sobrevolar los estadios con armas o explosivos e incluso la caída de un dron desde gran altura es vista como potencialmente mortal. Las autoridades estadounidenses también temen que estos equipos sean empleados para espionaje o interferir con transmisiones.

Los drones y otras armas avanzadas se han utilizado cada vez más a lo largo de la guerra de Ucrania, lo que causa preocupación por un potencial uso de estos dispositivos para fines similares en el Mundial 2026. (Getty Images).

Los resguardos son mayores teniendo en cuenta que hay algunos antecedentes de sobrevuelos de drones sin autorización durante la Copa América del 2024 y la última temporada de la NFL.

El reporte de Politico señalaba que se ha recomendado a los cuerpos de seguridad locales y estatales la adquisición de equipos antidrones. Esto sería subsidiado por un programa federal de 500 millones de dólares que reembolsaría dichos gastos.

Asimismo, el frente digital también viene preparándose en un contexto de gran automatización de sistemas a causa de la envergadura del evento. Chris Grove, director de ciberseguridad de Nozomi Networks, indicó al sitio especializado Dark Reading que los controles de acceso, gestión de entradas y otras operaciones son susceptibles al uso malicioso de la tecnología en medio de la Copa del Mundo.

“Cuanto más desarrollamos estas cosas, las automatizamos y escalamos —más días, más partidos, más equipos—, más tenemos que encontrar la forma de hacerlo eficientemente y no se está ampliando la fuerza laboral para lograrlo”, argumentó Grove.

Los delitos informáticos son una amenaza que viene siendo analizada por los organizadores de la Copa del Mundo. (Foto: Andina)

La FIFA sigue esta posible problemática con detenimiento y el director de seguridad y protección de la FIFA, GB Jones, ha señalado que se requiere un cuidado mayor al que habitualmente se emplea en el país norteamericano, ya que las “mejores prácticas estadounidenses” vistas en eventos como el Super Bowl “no serán suficientes”.

Por ahora, Estados Unidos ha señalado que eventos como los festivales de fanáticos incorporarán sistemas de reconocimiento facial avanzado, aunque esto ha generado alarma, debido a la posibilidad de que el ICE pueda usar de forma arbitraria la información biométrica.

Más dolores de cabeza

El Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes de EE. UU. ha señalado que la congelación de fondos provocada por el cierre parcial del gobierno federal pone en gran peligro la realización del evento.

La ley de presupuesto aprobada por la Administración Trump otorgaba fondos de aproximadamente 900 millones de dólares a las 11 ciudades estadounidenses en las que se disputará la Copa Mundial, pero ese dinero no ha sido recibido a causa del cierre gubernamental. Los parlamentarios estadounidenses sostienen que la realización de los encuentros deportivos podría no verse afectada, pero todos los eventos complementarios están en riesgo severo.

“Tenemos que empezar a tomar algunas decisiones realmente difíciles y empieza con nuestro festival de fans. No recibir este dinero, podría ser catastrófico para nuestra planificación y coordinación. Los partidos en el estadio se llevarán a cabo, pero la preparación para todos los eventos improvisados ​​y las fiestas que esperamos ver estarán en peligro”, señalaba Ray Martínez, director de operaciones del Comité Anfitrión de la Copa del Mundo en Miami.

La final del Mundial se jugará en el MetLife Stadium en Nueva Jersey, sede de los New York Giants de la NFL y los New York Jets. (Foto: USA Today Sports)

La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) señaló el domingo que la situación actual llevaría a que sus operaciones se redujeran a las “mínimas para salvar vidas” a lo largo del Mundial.

El hecho de que la FIFA haya solicitado exoneraciones económicas y que el financiamiento del marco operativo proceda de las entidades locales, tanto públicas como privadas, viene generando malestar en varias sedes estadounidenses.

La localidad de Foxborough, situada cerca de Boston y en la que se encuentra el Gillette Stadium, sostiene que no puede asumir los gastos de seguridad necesarios para los siete partidos que albergará. El monto asciende a unos 7,8 millones de dólares y las autoridades locales han adelantado que si estos no son financiados por alguna otra entidad no otorgarán los permisos para que se lleven a cabo los eventos deportivos.

Otras localidades como Santa Clara y Nueva Jersey han presentado quejas similares a causa de los gastos en servicios como el transporte y la seguridad.

