Durante El Niño, una parte del Océano Pacífico ecuatorial sufre un calentamiento natural, temporal y ocasional, lo que modifica las pautas meteorológicas en el planeta. Diversas partes del mundo padecen sequías, inundaciones y calor intenso. Un ‘Superniño’ implica efectos similares, pero mucho más potentes y con consecuencias más severas.

La estimación de ECMWF sobre este superfenómeno –uno que ocurre, en promedio, una vez cada 10 a 15 años– se centra, principalmente, en cuán elevadas son las temperaturas de la superficie del mar por encima de lo normal.

Según el modelo de predicción climática europeo, es posible que los termómetros en el Pacífico ecuatorial marquen este año 2,8 grados Celsius por encima de la media, una temperatura alcanzada en diciembre del 2015, cuando El Niño rompió el récord de intensidad. Varios expertos han hecho eco de las proyecciones actuales. Paul Roundy, profesor de Ciencias Atmosféricas en la Universidad Estatal de Nueva York, llegó a alertar públicamente sobre “un potencial real para que se produzca el fenómeno de El Niño más intenso en 140 años”.

Alto impacto

Pese a que son varias las estimaciones que alertan sobre El Niño, aún hay incertidumbre sobre la magnitud que alcanzará este evento en los próximos meses. La Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica estadounidense (NOAA) predijo que El Niño que se espera será severo, pero afirmó que la probabilidad de que sea extremo es hasta el momento de entre un 10% y un 15%.

El Dr. Kobi A. Mosquera Vásquez, investigador científico del Instituto Geofísico del Perú, explicó que aunque los modelos que se han difundido indican que viene un El Niño muy intenso, es muy pronto para asegurar si será extremo. “Son los modelos que se conozcan a partir de junio los que tendrán mayor precisión. Sobre la llegada de El Niño sí existe la mayor probabilidad, pero no se puede saber la magnitud”, dijo a El Comercio.

Con la llegada de 'Súper El Niño' ocasionaría que se registren intensas lluvias y una alta probabilidad de inundaciones.. (Crédito: Apu GOMES / AFP) / APU GOMES

Aunque advirtió que no existen dos eventos de El Niño iguales y medirlos es hoy más complejo debido al calentamiento global, el experto recordó que los dos más intensos de los que se tiene registro ocurrieron en 1982-83 y 1997-98, y “fueron tan fuertes que afectaron el clima en distintos puntos del planeta”. Sin embargo, añadió, más allá de su intensidad, los países deben prepararse para mitigar los efectos de El Niño y de otros eventos climáticos que golpean al planeta cada vez con más fuerza.

“Si entramos en la fase de El Niño, veremos de nuevo un aumento de la temperatura global, y potencialmente nuevos récords”. Dr. John Kennedy, científico de la Organización Meteorológica Mundial (OMM)

Sobre el impacto de las estimaciones de un El Niño extremo, el ECMWF advierte un aumento de olas de calor en gran parte de Sudamérica, el sur de Estados Unidos, África, Europa, zonas de Medio Oriente, India y Australia. Además, las áreas próximas al Océano Pacífico –como Ecuador y el Perú– podrían registrar lluvias intensas e inundaciones. El mayor riesgo de sequía se activaría para África central, Australia, Indonesia, Filipinas, Centroamérica y el Caribe.

Alerta justificada

A las proyecciones por El Niño hay que sumar las consecuencias del calentamiento global causado por el hombre, lo que podría elevar las temperaturas a niveles sin precedentes en el 2027, según la Organización Meteorológica Mundial (OMM).

El último fenómeno de El Niño (2023-2024) elevó por primera vez las temperaturas globales por encima de un umbral temido: 1,5 grados Celsius por sobre los estándares preindustriales.

“La alerta mundial está plenamente justificada. Incluso un grupo de investigaciones menciona que se espera que con el cambio climático estos eventos de El Niño sean más recurrentes. Estamos hablando de un escenario. Todos los países deben prepararse, como ocurre durante una guerra, para el peor escenario”, concluyó Mosquera.