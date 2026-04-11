Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

La llegada del fenómeno de El Niño es inminente, pero son los pronósticos sobre su intensidad los que mantienen al planeta en alerta. El Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas a Medio Plazo (ECMWF) advirtió en las últimas semanas que, de acuerdo con sus cálculos, hay un 75% de probabilidad de que el mundo experimente un superfenómeno de El Niño para octubre, lo que causaría eventos climáticos extremos que se extenderían hasta el 2027.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

AnálisisInterpretación de las noticias basada en evidencia, incluyendo data y proyecciones posibles en base a eventos pasados.