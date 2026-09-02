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Resumen

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Este 1 de septiembre Tim Cook cedió la posta de la dirección ejecutiva de Apple a John Ternus, quien fue vicepresidente de ingeniería de hardware de la compañía tecnológica. (Foto: Brittany Hosea-Small / AFP)
Este 1 de septiembre Tim Cook cedió la posta de la dirección ejecutiva de Apple a John Ternus, quien fue vicepresidente de ingeniería de hardware de la compañía tecnológica. (Foto: Brittany Hosea-Small / AFP)
/ BRITTANY HOSEA-SMALL
Por Guillermo Vera Ayala

Desde este martes 1 Apple tiene como nuevo director ejecutivo a John Ternus, quien toma las riendas del gigante tecnológico tras 15 años de gestión de Tim Cook. El flamante CEO fue hasta hace poco vicepresidente senior de ingeniería de hardware de la compañía y asume su nueva posición tras 25 años de carrera al interior de esta.

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