Desde este martes 1 Apple tiene como nuevo director ejecutivo a John Ternus, quien toma las riendas del gigante tecnológico tras 15 años de gestión de Tim Cook. El flamante CEO fue hasta hace poco vicepresidente senior de ingeniería de hardware de la compañía y asume su nueva posición tras 25 años de carrera al interior de esta.

Ternus, de 51 años, hereda una compañía que durante la gestión de Cook pasó de tener una valoración bursátil de US$ 350.000 millones en el 2011 a una actual cotización de US$ 5 billones, con ingresos anuales que superan los US$ 400.000 millones.

Diseñador de productos

El nuevo hombre fuerte de Apple es ingeniero mecánico de formación, licenciándose en la Universidad de Pensilvania en 1997 para luego laborar en Virtual Research Systems.

La llegada de Turner a Apple se produjo en el 2001, integrándose al equipo de diseño de productos y doce años más tarde fue designado vicepresidente de ingeniería de hardware de la empresa. En el 2021 fue ascendido a vicepresidente de ingeniería de hardware, cargo que ocupó hasta asumir el liderazgo de la firma con sede en Cupertino.

John Ternus interviene durante la Conferencia Mundial de Desarrolladores de Apple (WWDC) de 2017. (Foto de JUSTIN SULLIVAN / GETTY IMAGES NORTEAMÉRICA / Getty Images vía AFP) / JUSTIN SULLIVAN

A lo largo de este periodo Ternus tuvo un papel clave en el diseño del iPad y se le atribuye haber impulsado la creación del sistema operativo iPadOS para estos dispositivos y el desarrollo del Apple Pencil. Otros productos que contaron con su supervisión fueron las Mac y los AirPods.

El actual director ejecutivo de Apple también es recordado por haber liderado la migración de los procesadores de Intel a los de la serie M, de factura propia, y para el 2020 ya había asumido la gestión del hardware de los iPhone, buque insignia de firma tecnológica.

Bajo ese liderazgo varias líneas emprendieron reformas de miniaturización de componentes que, además de reducir el tamaño y peso de los dispositivos base, permitieron la introducción de versiones ligeras adicionales como el iPad Pro, iPhone Air y Mac Mini.

Se estima que hacia fines del 2025 John Ternus tenía bajo su paraguas el desarrollo de productos que suponían cuatro quintos de los ingresos totales de su compañía.

Un ingeniero al mando

La elección de Ternus como director ejecutivo de Apple supone un cambio de perfil importante con respecto a su antecesor.

(Foto: EFE/EPA/SARAH YENESEL) / SARAH YENESEL

Cuando Tim Cook se convirtió en CEO de la compañía tuvo como gran baza su entendimiento de la red operativa de la empresa y el mérito de haber sido el creador del andamiaje productivo que llevó al despegue de esta. Desde esa perspectiva, tomaba distancia de la figura de Steve Jobs, que era visto como un visionario e innovador agresivo al que el tiempo terminaba dando (casi) siempre la razón.

Por aquellos años se hizo célebre la analogía corporativa que catalogaba a este último como un gran director ejecutivo para “tiempos de guerra”, mientras que Cook era visto como uno para “tiempos de paz”.

Dentro de ese historial directivo, John Ternus supone un nuevo viraje al tratarse de un gestor surgido de la propia cantera de ingenieros de Apple.

El perfil del nuevo CEO encaja en buena medida con las preferencias del mismo Steve Jobs, quien sentía poco aprecio por los administradores profesionales, a los que consideraba responsables de las “enfermedades corporativas” al moverse únicamente por la brújula de la rentabilidad, descuidando la innovación que consideraba esencial para su modelo.

Steve Jobs valoraba particularmente perfiles como el de John Ternus. (Photo by TONY AVELAR / AFP)

Esto no impidió al difunto cofundador de Apple darle su bendición a Cook como sucesor, valorando su genio operativo y rol como garante del terreno ganado; no obstante, Jobs solía rodearse mayoritariamente de trabajadores de perfil técnico con capacidad directiva, de quienes decía que eran los que mejor entendían el producto que su empresa construía.

Ternus llegó a Apple poco después del retorno de Steve Jobs a esta y creció bajo esa cultura corporativa, por lo que su trasfondo como ingeniero y gestor de alguna manera otorga a su nombramiento la etiqueta de ser un “retorno a las raíces”.

Cook ha sido uno de los principales defensores de la designación de Ternus como CEO y ha dicho sobre él que “tiene la mente de un ingeniero, el alma de un innovador y la vocación para liderar con integridad y honor”. Al interior de la cúpula de la empresa, el nuevo director ejecutivo cuenta con un respaldo que por ahora parece ser monolítico, pues su nombramiento fue aprobado de forma unánime por el directorio de Apple.

John Ternus (i) y Tim Cook (d) llegando al estreno mundial de la cuarta temporada de la serie de televisión 'Ted Lasso' en el Academy Museum of Motion Pictures de Los Ángeles, California (EE.UU.) a fines de julio pasado. (Foto: EFE/EPA/JILL CONNELLY ARCHIVO) / JILL CONNELLY

Analistas como Chris Brigati, director de inversiones de SWBC, han destacado que Ternus deberá ocupar el vacío de dos modelos de gestión exitosos y sumar iniciativas de su propia vena para revitalizar la oferta de Apple. “Lo ideal para el señor Ternus sería combinar los enfoques de Jobs y Cook”, declaró el especialista a Bloomberg

El actual director ejecutivo de Apple tiene la reputación de ser un diseñador minucioso y perfeccionista, aunque con capacidad de delegar labores bajo una visión menos rígida e incluso empática. Esta percepción de competencia y carisma le ha valido el aprecio de los equipos de desarrollo de la compañía, según señala la prensa norteamericana.

La IA y otros retos para Ternus

Si bien Tim Cook consiguió una enorme capitalización para Apple y el asentamiento de sus productos, el fin de su administración dejó algunos frentes abiertos. La prensa especializada y los analistas coinciden de forma unánime en que la implementación y desarrollo de inteligencia artificial (IA) es uno de los principales desafíos que deberá asumir Ternus.

Los reportes de usuarios, especialistas e incluso la sensación de los propios inversores sugieren que la empresa se está quedando rezagada en un rubro que se ha hecho masivo y en el que competidores como OpenAI, Google o Microsoft han tenido progresos importantes.

La masificación de las herramientas de inteligencia artificial no ha logrado implementarse de forma satisfactoria en Apple y Ternus deberá saldar esa deuda. (Foto: Getty Images)

El asistente virtual Siri fue visto en su tiempo como un precursor de la masificación de la IA en el presente, pero su gestión por parte de Apple ha sido vista como una oportunidad perdida por algunos sectores. El aplicativo demostró no estar listo para integrar la tecnología de grandes modelos de lenguaje actual, lo que se tradujo en un rendimiento deficiente y, en algunos casos, peor que el de sus versiones previas.

La empresa californiana presentó en el 2024 Apple Intelligence, sistema de IA personal pensado para sus dispositivos con la promesa de ejecutar acciones complejas con un procesamiento mixto entre los equipos y la nube; sin embargo, la plataforma ha sufrido retrasos constantes en la introducción de funciones.

Estos aplazamientos han significado un escenario relativamente inédito para una firma que tenía una reputación marcada de presentar “el producto adecuado en el momento preciso”.

Apple ha sido percibida tradicionalmente como una compañía orientada sobre todo al producto, pensado como un objeto de deseo con identidad diferenciada y de calidad percibida superior. Aunque en el apartado de servicios la firma tenía una reputación competente y con crecimiento relevante a través de AppleTV, Apple Music y el programa de soporte técnico AppleCare, esta división ha sido esencialmente una unidad de negocio secundaria.

Lo anterior genera interrogantes acerca de cómo la gestión de John Ternus abordará un negocio tecnológico cada vez más basado en los servicios y gestionar sus operaciones en el sector sin incurrir en prácticas que sus usuarios —sumamente fieles en su mayoría— puedan considerar predatorias a largo plazo.

La geopolítica es otro de los aspectos con los que deberá lidiar Ternus en su gestión, con grandes presiones por parte del gobierno de Donald Trump por trasladar la producción de Apple en China a Estados Unidos o por lo menos a otros territorios. En dicho sentido, la empresa ya ha dado algunos pasos importantes en la diversificación de su cadena de suministro negociando la apertura de plantas en suelo norteamericano y en países como India o Vietnam.

La diversificación productiva de Apple es otro de los frentes que deberá abordar su nuevo director ejecutivo. (Foto: AFP) / AFP

Para la gestión de las relaciones con la política Ternus seguirá contando con el apoyo de Tim Cook, quien ha pasado de la dirección operativa a liderar la junta directiva de la compañía, desde la cual deberá abordar las relaciones estratégicas e institucionales, área considerada un punto flaco en la experiencia del nuevo CEO.

Finalmente, las labores de John Ternus también implicarán revitalizar la producción de nuevos dispositivos, que se ha considerado estancada en Apple durante los últimos años. La compañía viene trabajando en proyectos de equipos plegables, gafas inteligentes, un anillo ‘smart’ e incluso algunos equipos robóticos, pero enfrenta un escenario en el que varios competidores tienen una oferta asentada en el mercado.

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