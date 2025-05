Más allá de su postura o su lugar de origen, el nuevo pontífice de la Iglesia Católica empezará su papado con serios desafíos para garantizar la unidad y la relevancia de una institución de más 2.000 años de antigüedad que en los últimos tiempos se ha visto golpeada por escándalos mientras cada vez tiene más difícil atraer a fieles en todo el mundo. A ello se suma el reto de suceder al papa Francisco, quien gracias a su enorme carisma y perfil austero logró conquistar a millones de personas, creyentes o no.

El Comercio conversó con destacados expertos en el tema sobre los principales desafíos que le esperan al nuevo líder de la Iglesia Católica, que, en esencia, se centran en garantizar la unidad, la continuidad de las reformas y un fuerte liderazgo. Estas son las opiniones de Gerardo Ferrara, historiador italiano y representante de Fundaciones de habla hispana en la Pontificia Universidad de la Santa Cruz, Roma; Veronique Lecaros, jefa del Departamento de Teología de la PUCP; y Juan Fonseca, profesor de Teología de las Religiones en la Universidad del Pacífico.

1.Mantener la unidad y garantizar el futuro de la Iglesia

Los cardenales se reúnen antes del inicio del cónclave para elegir un nuevo Papa en la Capilla Sixtina de la Ciudad del Vaticano, el 07 de mayo de 2025. (Papa) EFE/EPA/VATICAN MEDIA / VATICAN MEDIA HANDOUT

“El nuevo Papa tiene el gran reto de mantener unida la Iglesia y convocar a más fieles”

Gerardo Ferrara

Además de mantener su rol a nivel geopolítico y diplomático, el nuevo Papa tiene el gran reto de mantener unida la Iglesia y convocar a más fieles. Eso es así porque, por un lado, sigue bajando el número de vocaciones entre los sacerdotes y, por otro, sigue aumentando el número de cristianos católicos en África, América Latina y Asia, mientras baja en Europa. También el número de católicos practicantes, de fieles, sigue bajando. Las encuestas que se han hecho en Italia y en Occidente después de la muerte del papa Francisco revelan que muchos jóvenes y mucha gente que está alejada de la Iglesia destacan que Francisco dio muchos pasos para involucrar a más gente en la iglesia, sobre todo con la sinodalidad, que el papa Francisco empezó y que significa la escucha más profunda de toda la sociedad cristiana, no solamente de los curas, de los sacerdotes y de los obispos, sino también involucrar activamente a los laicos y a las mujeres. Es importante que eso no se pierda.

“Hay que hacer que las diferencias colaboren para el bien de la Iglesia”

Veronique Lecaros

Vivimos en un mundo polarizado y esto ha repercutido en la Iglesia, donde en este momento hay una unidad sin uniformidad. Las diferencias son muy positivas porque indican diálogo y vida, pero hay que mantenerlas juntas, hay que hacer que estas diferencias colaboren para el bien de la Iglesia. El reto de la unidad es esencial, por eso se ha hablado tanto de cómo se debe acoger a los homosexuales. Y no hay que olvidarse de la pluriculturalidad de la Iglesia, que es lo que hemos visto en el cónclave, donde participaron cardenales de más de 70 países y de culturas diferentes y pocos se conocen.

“El desafío es garantizar la unidad y la relevancia”

Juan Fonseca

La Iglesia Católica ha enfrentado una serie de desafíos en las últimas dos décadas y corresponde al Papa mantener la unidad de la Iglesia porque hay tendencias y posturas fuertes dentro de ella que intentan prevalecer en medio de una situación de cambio que vive el mundo. De hecho, los cambios que vive la Iglesia obedecen a cambios que ya se han vivido en el mundo, por ejemplo, el rol de las mujeres en la Iglesia, el rol de las parejas del mismo sexo, la actitud sobre los divorciados. Pero no solo eso, sino también qué dice la Iglesia sobre el cambio climático, la política, la democracia, etc. Son desafíos que están presentes en el mundo y eso hace que la Iglesia tenga que decir algo al respecto. Me parece que, por un lado, está el desafío de la unidad y, por otro está el de la relevancia, es decir hasta qué punto la Iglesia todavía sigue teniendo una voz relevante en el mundo.

2.Seguir adelante con las reformas necesarias

Una monja espera a que salga el humo de la chimenea de la Capilla Sixtina mientras comienza el cónclave para elegir a un nuevo Papa, en la Plaza de San Pedro en el Vaticano, el 7 de mayo de 2025. (Foto de JEFF PACHOUD / AFP) / JEFF PACHOUD

“Las reformas van a seguir, queda ver si con la misma fuerza”

Gerardo Ferrara

Las reformas ya empezaron como hemos visto con la reforma de la curia, la reforma económica y con la mayor centralización del Vaticano en la gestión de los bienes de la Iglesia o de las congregaciones religiosas alrededor del mundo. El nuevo Papa también tiene el desafío de evitar una Iglesia autorreferencial y que varios de los movimientos surgidos en las últimas décadas, sobre todo los que son muy conservadores, se traduzcan en la creación de una Iglesia dentro de la Iglesia. Las reformas van a seguir, pero tenemos que ver si con la misma fuerza o si el nuevo pontífice trata de reconciliar un poco las distintas almas que se han creado al interior de la Iglesia.

“Es clave el combate a los abusos”

Veronique Lecaros

Francisco hizo reformas sumamente importantes. Es clave el combate a los abusos, definitivamente. La crisis de los abusos ha mermado a muchas iglesias. Por ejemplo, en Alemania ha habido una caída espectacular de los fondos que recibe la Iglesia y la Iglesia alemana era la más rica. La crisis de los abusos ha hecho que los católicos dijeran que ya no quieren colaborar con la Iglesia. Al mismo tiempo hubo reformas espectaculares en las finanzas del Vaticano con el papa Francisco, quien fue muy firme con este tema y logró una mayor transparencia. Pero hay muchos temas pendientes. Al interior de la Iglesia también se debate sobre la situación de las mujeres y hacia dónde vamos con respecto a su rol en la Iglesia.

3.Ser un líder que pueda convencer a los creyentes y no creyentes

El papa Francisco recibe la visita de niños de Mongolia. Foto: @Pontifex

“Será necesario un Papa que intente reconciliar todas las posiciones”

Gerardo Ferrara

El Papa goza de un papel de legitimidad y de mediación internacional, algo que con Francisco se hizo aún más evidente. Aunque siempre ha habido este liderazgo mundial y diplomático, con el pontífice argentino, que tenía una figura carismática muy fuerte, se hizo bastante más impactante. Mantener eso va a ser un reto hacia adelante, sobre todo con todas las guerras que hay en curso en el mundo, como los conflictos en Ucrania, África subsahariana y Oriente Próximo. En todo esto va a ser muy importante el diálogo y será necesario un Papa que intente reconciliar todas las posiciones.

“Suceder a alguien como Francisco no es fácil”

Veronique Lecaros

El papa Francisco tenía una gran personalidad y mucho carisma, entonces suceder a alguien así no es fácil. Francisco lograba atraer a la gente con su forma de ser acogedora, tierna y sencilla. Tenía un estilo cercano. También está el tema de la posición cristiana de apoyo al ser humano, a los derechos humanos y la relación con el medio ambiente, temas por los que abogó con ímpetu el papa Francisco, pero que se encontraban en las encíclicas de Benedicto XVI y de Juan Pablo II, no con tanta fuerza, lo cual se puede entender porque hoy vivimos emergencias en esos temas. Francisco tuvo un liderazgo innegable y sentó postura sobre temas clave para el mundo de hoy.

“Se busca que los líderes religiosos sean empáticos con la sociedad”

Juan Fonseca

El nuevo Papa tiene el reto de ser no solo un líder religioso y espiritual, sino también un líder político pues como jefe de Estado del Vaticano tiene un rol a nivel global. Debido a que estamos en un tiempo en el que se necesitan voces que atemperen y que den ciertas luces en relación a los problemas mundiales y de la Iglesia, el rol del próximo Papa va a ser sumamente clave. Evidentemente también hay preocupación por la membresía y creo que en ese sentido, el tener un Papa como Francisco, que tenía un carisma muy especial y una postura horizontal, es algo que corresponde a los nuevos tiempos. Más que jerarquías, lo que se busca es que los líderes religiosos sean empáticos con la sociedad, con las personas.