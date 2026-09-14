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Resumen

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El Papa León XIV llega para inaugurar el primer capítulo del ciclo de exposiciones CATÁSTROFE Y MARAVILLA titulado AQVA con el artista JR en la Biblioteca Apostólica del Vaticano el 14/9/2026. Foto: Hans Lucas/AFPLe pape Leon XIV arrive pour inaugurer le premier volet de la serie d expositions CATASTROPHE AND WONDER intitule AQVA en presence de l artiste JR a la Bibliotheque apostolique vaticane, au Vatican le 14 septembre 2026. Photographie de ALESSIA GIULIANI / CPP / HANS LUCAS. (Photo by ALESSIA GIULIANI / CPP / HANS LUCAS / Hans Lucas via AFP)
El Papa León XIV llega para inaugurar el primer capítulo del ciclo de exposiciones CATÁSTROFE Y MARAVILLA titulado AQVA con el artista JR en la Biblioteca Apostólica del Vaticano el 14/9/2026. Foto: Hans Lucas/AFPLe pape Leon XIV arrive pour inaugurer le premier volet de la serie d expositions CATASTROPHE AND WONDER intitule AQVA en presence de l artiste JR a la Bibliotheque apostolique vaticane, au Vatican le 14 septembre 2026. Photographie de ALESSIA GIULIANI / CPP / HANS LUCAS. (Photo by ALESSIA GIULIANI / CPP / HANS LUCAS / Hans Lucas via AFP)
/ ALESSIA GIULIANI
Por Agencia EFE

El papa León XIV cumple este lunes 71 años, su segundo cumpleaños como pontífice, en una jornada que estará marcada por el trabajo pues mantiene la agenda habitual con varias reuniones y la inauguración de una exposición sobre el agua en la Biblioteca Apostólica Vaticana.

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