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El papa León XIV se dirige a la comunidad argelina en la basílica de Nuestra Señora de África, en Argel, el 13 de abril de 2026. Foto: Alberto PIZZOLI / AFP
El papa León XIV se dirige a la comunidad argelina en la basílica de Nuestra Señora de África, en Argel, el 13 de abril de 2026. Foto: Alberto PIZZOLI / AFP
/ ALBERTO PIZZOLI
Por Agencia EFE

El papa León XIV reiteró este viernes que la pena de muerte es “inadmisible” para la Iglesia y defendió que la dignidad de la persona “no se pierde ni siquiera después de haber cometido delitos muy graves”.

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