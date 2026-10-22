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Resumen

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El papa León XIV dirige el rezo del Ángelus desde la ventana de su despacho con vistas a la plaza de San Pedro, al día siguiente de recibir el alta. Foto: EFE/ANGELO CARCONI
El papa León XIV dirige el rezo del Ángelus desde la ventana de su despacho con vistas a la plaza de San Pedro, al día siguiente de recibir el alta. Foto: EFE/ANGELO CARCONI
Por Agencia EFE

El papa León XIV pidió este jueves ayudar a los jóvenes a ser protagonistas de una nueva forma de estar en el mundo, al saludar en el Vaticano a los participantes del Congreso sobre Pastoral Escolar y Universitaria.

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