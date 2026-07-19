00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El papa León XIV se dirige a la comunidad diplomática durante una ceremonia de bienvenida en el Palacio Real de Madrid, el 6 de junio de 2026. (Stefano RELLANDINI / AFP)
El papa León XIV se dirige a la comunidad diplomática durante una ceremonia de bienvenida en el Palacio Real de Madrid, el 6 de junio de 2026. (Stefano RELLANDINI / AFP)
/ STEFANO RELLANDINI
Por Agencia EFE

El papa León XIV ha pedido este domingo “no olvidar” a las víctimas que “sufren y mueren” a causa de las guerras en todo el mundo, en su mensaje después del Ángelus desde su residencia de descanso en Castel Gandolfo.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.