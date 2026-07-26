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El papa León XIV reacciona a su llegada a una misa durante una visita de un día a la isla de Lampedusa, al sur de Sicilia, el 4 de julio de 2026. (Tiziana FABI / AFP)
El papa León XIV reacciona a su llegada a una misa durante una visita de un día a la isla de Lampedusa, al sur de Sicilia, el 4 de julio de 2026. (Tiziana FABI / AFP)
/ TIZIANA FABI
Por Agencia EFE

El papa León XIV recordó los devastadores incendios en Francia y España y pidió rezar por las personas afectadas y el trabajo de los socorristas, en un mensaje tras el rezo del ángelus dominical celebrado en el palacio apostólico de Castelgandolfo, donde se encuentra pasando unos días de vacaciones.

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