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Resumen

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El papa León XIV celebra una misa por la festividad del Día de Todos los Fieles Difuntos en el Cementerio del Verano, en Roma, el 2 de noviembre de 2026. (Foto de Alberto PIZZOLI / AFP)
El papa León XIV celebra una misa por la festividad del Día de Todos los Fieles Difuntos en el Cementerio del Verano, en Roma, el 2 de noviembre de 2026. (Foto de Alberto PIZZOLI / AFP)
/ ALBERTO PIZZOLI
Por Agencia EFE

El papa León XIV recordó este lunes a todas las víctimas de “la absurda violencia de la guerra” y llamó a los gobernantes a detener los conflictos, durante la misa de los Fieles Difuntos celebrada en el cementerio romano del Verano.

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