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Combinación de imágenes del papa León XIV y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Foto: Alberto PIZZOLI / Mandel NGAN / AFP
Combinación de imágenes del papa León XIV y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Foto: Alberto PIZZOLI / Mandel NGAN / AFP
Por Agencia EFE

El papa León XIV afirmó este martes que si alguien quiere criticarle “que lo haga con la verdad”, tras los nuevos ataques del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y defendió que la misión de la Iglesia es “predicar el Evangelio y la paz”.

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