icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El Papa León XIV se dirige a la multitud desde la ventana del palacio apostólico con vistas a la plaza de San Pedro el 1 de marzo de 2026. (Foto de Alberto PIZZOLI / AFP).
El Papa León XIV se dirige a la multitud desde la ventana del palacio apostólico con vistas a la plaza de San Pedro el 1 de marzo de 2026. (Foto de Alberto PIZZOLI / AFP).
/ ALBERTO PIZZOLI
Por Agencia EFE

El papa León XIV urgió a todas las partes implicadas a que “suspendan los ataques” en Oriente Medio “y reabran urgentemente los espacios para el diálogo y la diplomacia con el fin de alcanzar la paz lo antes posible”, en un llamamiento tras el rezo del ángelus dominical celebrado en Castelgandolfo, donde se encuentra de vacaciones.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.