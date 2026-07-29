El rey de España, Felipe VI, cumplió con la tradicional participación de la Corona española en las ceremonias de investidura presidencial en Latinoamérica y acompañó a Keiko Fujimori en las actividades oficiales para su proclamación como nueva mandataria del Perú. Entre el 27 y 28 de julio, el monarca tuvo una intensa agenda que incluyó reuniones con autoridades y representantes de la comunidad española, así como un recorrido por el centro histórico de nuestra capital.

Esta es la segunda toma de posesión de un gobernante peruano a la que acude Felipe VI. También asistió a la de Pedro Castillo, el 28 de julio del 2021. Antes de su proclamación como rey, aún como príncipe de Asturias, participó en las ceremonias de asunción de Alejandro Toledo (2001), Alan García (2006) y Ollanta Humala (2011).

En esta ocasión, el rey aterrizó a las 8:30 a.m. del lunes 27 en el Grupo Aéreo N° 8 (Base Aérea Armando Revoredo Iglesias), donde lo recibió el hasta entonces canciller Carlos Pareja. Además de Felipe VI, la delegación española estuvo encabezada por la secretaria de Estado de Cooperación Internacional, Eva Granados. Fueron recibidos por un cordón de honor formado por cadetes de la Fuerza Aérea del Perú.

Felipe VI fue recibido por el canciller Carlos Pareja y Mario Contreras, comandante general de la FAP. Foto: Casa de S. M. el Rey

El rey empezó sus actividades con un encuentro con representantes de la colectividad española en el Perú, entre ellos directivos de empresas españolas, representantes del mundo cultural, trabajadores del Centro Cultural y funcionarios españoles de organismos internacionales. El Rey departió con todos los sectores durante la recepción, que se realizó en los jardines de la residencia del embajador ubicada en Barranco entre las 11:30 am y la 1:00 pm.

Por la tarde, Felipe VI se reunió durante 40 minutos con el entonces presidente del Perú, José María Balcázar, en el Palacio de Gobierno, en el corazón del centro histórico de Lima. Al término de la cita, el regimiento Mariscal Domingo Nieto rindió honores al monarca español antes de su salida de la sede del Ejecutivo. Desde ahí se desplazó a pie al Palacio de Torre Tagle para mantener su primer encuentro Keiko Fujimori. Durante la caminata, en la que estuvo acompañado por el canciller Carlos Pareja, agentes del orden y su propio equipo de seguridad, saludó amablemente a los ciudadanos presentes.

El rey fue el primer representante de las delegaciones internacionales en reunirse con Keiko Fujimori en el marco de la agenda de investidura presidencial. Según informó la Oficina de la entonces presidenta electa, en la reunión “reafirmaron los lazos de amistad entre ambos países, así como su compromiso de fortalecer la cooperación bilateral en beneficio entre Perú y España”.

MÁS DATOS Según la Casa Real Española, el hoy monarca asumió la representación de su país en las Ceremonias de Transmisión del Mando Presidencial de los Jefes de Estado iberoamericanos desde 1996.

Con su visita a Perú, Felipe VI habrá asistido a 23 tomas de posesión desde su proclamación y, previsiblemente, asistirá en agosto próximo a la del nuevo presidente de Colombia, Abelardo De la Espriella.

Las redes sociales oficiales de la Casa Real de España también informaron sobre el encuentro y compartieron fotos en las que se ve a los líderes sonrientes y estrechándose las manos. A la cita también asistió el canciller entrante Carlos Espá.

A las 8:00 pm, Felipe VI volvió al Palacio de Gobierno para participar en la cena de gala que ofreció José María Balcázar a los jefes de Estado y de Gobierno. Entre los mandatarios presentes en la cita estuvieron el boliviano Rodrigo Paz, el chileno José Antonio Kast, el paraguayo Santiago Peña y el uruguayo Yamandú Orsi.

Segunda jornada

El martes 28, el rey inició su segunda jornada en el Perú con una reunión bilateral con el presidente de Paraguay, Santiago Peña. En el encuentro, realizado en el Palacio de Torre Tagle, ambos líderes analizaron desafíos globales y oportunidades para fortalecer la cooperación entre ambos países, según recogió la prensa del país sudamericano. Asimismo, definieron puntos de trabajo de cara a la próxima Cumbre Iberoamericana.

Posteriormente, el monarca se dirigió al Museo del Congreso donde se encontró con el resto de los jefes de Estado y de Gobierno, con los que luego se dirigió al Congreso para la investidura de Keiko Fujimori.

Como parte del protocolo, los líderes internacionales saludaron a la bandera de la formación militar peruana y pasaron revista a la formación militar antes de ser despedidos por el oficial al mando. Tras ello fueron recibidos a pie de escalera por el comité de recibimiento para adentrarse en el hemiciclo, donde se realizaron los actos de honor y tuvo lugar el mensaje a la nación de la nueva presidenta del Perú.

Al término de los actos en el Congreso, el rey y las demás autoridades y delegaciones invitadas se trasladaron al Palacio de Gobierno donde participaron en un almuerzo oficial ofrecido por la nueva presidenta. Felipe VI partió del Perú después de esa actividad.

El rey de España, Felipe VI, y mandatarios de países como José Antonio Kast, Santiago Peña y Rodrigo Paz caminan por el centro de Lima. (Foto: GEC)

Visitas anteriores

Como monarca, Felipe VI ha realizado tres visitas al Perú, incluida la actual. El monarca y la reina Letizia hicieron un viaje de Estado a nuestro país del 12 al 14 de noviembre del 2018 con Martín Vizcarra como presidente.

El rey también asistió al X Congreso Internacional de la Lengua Española (CILE) que se celebró en Arequipa entre el 14 y el 16 de octubre del 2015, durante la presidencia de José Jerí.

El portal web de la Casa Real también destaca que antes de la proclamación, los Príncipes de Asturias realizaron un viaje oficial a Perú, bajo la presidencia de Alan García, en noviembre del 2010, cumpliendo una agenda para impulsar las relaciones bilaterales y comerciales entre ambos países.