El rey de España, Felipe VI, visitó el Perú por tercera vez como monarca. (Foto: Difusión)
El rey de España, Felipe VI, visitó el Perú por tercera vez como monarca. (Foto: Difusión)
Por Milagros Asto Sánchez

El rey de España, Felipe VI, cumplió con la tradicional participación de la Corona española en las ceremonias de investidura presidencial en Latinoamérica y acompañó a Keiko Fujimori en las actividades oficiales para su proclamación como nueva mandataria del Perú. Entre el 27 y 28 de julio, el monarca tuvo una intensa agenda que incluyó reuniones con autoridades y representantes de la comunidad española, así como un recorrido por el centro histórico de nuestra capital.

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