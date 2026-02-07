“El Perú en el tablero: la designación MNNA y el nuevo gran juego en los Andes”, por Irma Montes Patiño

Escuchar
Foto: ADEX.
Por Irma Montes Patiño

El 14 de enero del 2026 el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva que elevó al Perú al estatus de Aliado Principal Extra-OTAN, (Major Non-NATO Ally, MNNA) una designación que solo comparten una corta lista de países en el mundo y ahora el Perú entró a ese exclusivo “club de amigos con derechos preferentes” en el que solo otros tres estados en Latinoamérica han sido formalmente elevados a esa categoría (Argentina en 1997, Brasil en el 2019 y Colombia en el 2022). Para el observador casual, podría parecer un reconocimiento rutinario de décadas de cooperación antinarcóticos. Pero bajo la superficie de este gesto diplomático se desarrolla una partida de ajedrez geopolítico de altísimas apuestas, donde las fichas son el litio, el cobre, las tierras raras y el control del Pacífico sudamericano.

