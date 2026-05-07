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Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Por Irma Montes Patiño

Hay elecciones que deciden gobiernos y hay elecciones que deciden épocas. La segunda vuelta presidencial del Perú pertenece a la segunda categoría. No se trata de elegir entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, ni siquiera de elegir entre derecha e izquierda en abstracto. Se trata de algo más profundo: definir de qué lado del mapa histórico se sitúa el Perú en un momento en que el orden mundial está siendo rediseñado con una velocidad que no se veía desde la caída de la Unión Soviética. En ese rediseño, Perú no es un espectador. Es una pieza clave.