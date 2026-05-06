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El papa León XIV ofició la misa del Domingo de Ramos en la Plaza de San Pedro, en el Vaticano, el 29 de marzo de 2026. (Tiziana FABI / AFP)
El papa León XIV ofició la misa del Domingo de Ramos en la Plaza de San Pedro, en el Vaticano, el 29 de marzo de 2026. (Tiziana FABI / AFP)
/ TIZIANA FABI
Por Agencia AFP

Elegido papa hace un año, León XIV ha visto cómo su estilo, caracterizado por la moderación, queda opacado por el choque frontal con el gobierno de su compatriota estadounidense Donald Trump, que ha puesto sus llamamientos pacifistas en el punto de mira.

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